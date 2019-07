DGAP-Ad-hoc: Villeroy & Boch AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartalsergebnis





Villeroy & Boch AG: Villeroy & Boch passt Prognose für das Geschäftsjahr 2019 an





16.07.2019 / 22:04 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Villeroy & Boch passt Prognose für das Geschäftsjahr 2019 an



Mettlach, 16.07.2019 - Der Vorstand der Villeroy & Boch AG hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2019 im Rahmen des laufenden Halbjahresabschlusses korrigiert. Auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung erwartet das Unternehmen nun einen leichten Rückgang des Konzernumsatzes auf 825 bis 850 Mio. EUR (Vorjahr: 853,1 Mio. EUR) und des EBIT auf 48 bis 52 Mio. EUR (Vorjahr: 53,6 Mio. EUR). Bisher war eine Umsatz- und Ergebnissteigerung von jeweils 3 bis 5 % in Aussicht gestellt worden.



Grund für die Korrektur der Prognose ist die mit -6,3 % nicht zufriedenstellende Umsatzentwicklung im 1. Halbjahr 2019. In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat die Villeroy & Boch AG damit einen Konzernumsatz in Höhe von 393,2 Mio. EUR erzielt. Das EBIT lag mit 15,5 Mio. EUR um 3,5 Mio. EUR unter dem Vorjahr.



Immobilienprojekt Luxemburg:



Nachdem Villeroy & Boch seit Februar dieses Jahres bekanntermaßen den Verkauf einer ehemaligen Werksimmobilie in Luxemburg exklusiv mit einem Immobilienentwickler verhandelt, konnten vorentscheidende Vereinbarungen getroffen werden. Damit ist der Abschluss der Vertragsverhandlungen nun höchstwahrscheinlich in der 2. Jahreshälfte 2019 zu erwarten. Der Vorstand geht weiterhin davon aus, einen Sonderertrag im hohen zweistelligen Millionenbereich zu erzielen.



Hinweis: Der Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2019 wird planmäßig am 18. Juli 2019 veröffentlicht und weitere Informationen zur Geschäftsentwicklung in beiden Unternehmensbereichen enthalten.







Kontakt:



Sven Köpsel



Head of Investor Relations



Tel: +49(0)6864 81-2715



Mail: koepsel.sven@villeroy-boch.com





Katrin May



Head of PR



Tel: +49(0)6864 81-2714



Mail: may.katrin@villeroy-boch.com







Kontakt:Sven KöpselHead of Investor RelationsTel: +49(0)6864 81-2715Mail: koepsel.sven@villeroy-boch.comKatrin MayHead of PRTel: +49(0)6864 81-2714Mail: may.katrin@villeroy-boch.com













16.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de