CTS Eventim AG & Co. KGaA: CTS EVENTIM AG & Co. KGaA und Fnac Darty S.A. nehmen exklusive Verhandlungen über strategische Ticketing-Partnerschaft in Frankreich auf





24.07.2019 / 17:40 CET/CEST





CTS EVENTIM AG & Co. KGaA und Fnac Darty S.A. nehmen exklusive Verhandlungen über strategische Ticketing-Partnerschaft in Frankreich auf





München/Ivry, 24. Juli 2019. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA und die Fnac Darty S.A. haben exklusive Verhandlungen über eine strategische Partnerschaft ihrer französischen Ticketing-Aktivitäten aufgenommen. Die angestrebte Vereinbarung sieht vor, dass CTS EVENTIM 48 Prozent der Anteile an France Billet, der Ticketing-Tochter von Fnac Darty, erwirbt. Zugleich soll



CTS EVENTIM seine bestehenden Aktivitäten in Frankreich in die Partnerschaft einbringen.

Darüber hinaus würde CTS EVENTIM über die Option verfügen, vier Jahre nach Vollzug der Transaktion eine Mehrheitsbeteiligung am Gemeinschaftsunternehmen zu übernehmen. Das Vorhaben wird den relevanten Mitarbeitervertretungen in den kommenden Wochen ausführlich vorgestellt. CTS EVENTIM und Fnac Darty planen, die Transaktion zum Ende dieses Jahres abzuschließen.





Über CTS EVENTIM



CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und

Live Entertainment. 2018 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring",

"Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt

CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des SDAX. Im Jahr 2018 erwirtschafteten 3.141 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro.





