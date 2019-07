DGAP-Ad-hoc: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges





Hamburg, Deutschland - Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809, WKN 566480) wurde heute von Bayer über positive Ergebnisse einer Phase-IIa-Studie mit der Substanz BAY1817080 zur Bewertung der Sicherheit, Wirksamkeit sowie des Dosierungsbereichs zur Behandlung von chronisch refraktärem Husten informiert. Bei der zugrundeliegenden Substanz handelt es sich um einen P2X3-Antagonisten, der aus der Multi-Target-Allianz zwischen Bayer und Evotec hervorgegangen ist. Die vorläufige Bewertung zeigte, dass alle primären Endpunkte erreicht wurden und sich BAY1817080 in der Studie als sicher und gut verträglich erwies.



Im Rahmen der Vereinbarung aus 2012 würde die nächste finanzielle Meilensteinzahlung an Evotec ausgelöst durch den Start einer klinischen Phase-III-Studie, der von Bayer bestimmt wird.



Weitere Details zu den Studienergebnissen werden von Bayer präsentiert.



