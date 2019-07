DGAP-Ad-hoc: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme





UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank führt Barkapitalerhöhung erfolgreich durch





Die UmweltBank Aktiengesellschaft, Nürnberg (nachfolgend die "UmweltBank" oder die "Gesellschaft"), hat im Rahmen der am 26. Juni 2019 beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital insgesamt 2.375.272 neue Inhaberstückaktien mittels des indirekten Bezugsangebots an die Aktionäre einschließlich der Möglichkeit zum Überbezug sowie einer Privatplatzierung bei ausgesuchten institutionellen Investoren platziert. Der Preis im Rahmen der Privatplatzierung entsprach dem Bezugspreis der Aktionäre von 9,90 Euro. Die Barkapitalerhöhung ist damit abgeschlossen.





Der Gesellschaft fließt somit insgesamt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 23.515.192,80 Euro zu. Der Mittelzufluss soll zur Ermöglichung weiteren Geschäftswachstum verwendet werden.





Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird Anfang kommender Woche zum Handelsregister angemeldet werden; mit der Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im Freiverkehr der Börse München rechnet die Gesellschaft bis Mitte August.





