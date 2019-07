DGAP-Ad-hoc: CANCOM SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Halbjahresergebnis





CANCOM: Vorläufige Zahlen zeigen einen weit über den Erwartungen liegenden Umsatzanstieg von 40 Prozent im zweiten Quartal 2019



München, 25. Juli 2019 - Nach vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal 2019 hat die CANCOM Gruppe einen Konzernumsatz von 421,8 Mio. Euro erwirtschaftet und damit eine sehr hohe Steigerung um 40,3 Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres erreicht (Vj: 300,6 Mio. Euro). Allein das organische Umsatzwachstum lag im zweiten Quartal bei 31,8 Prozent.



Auch das vorläufige Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen der CANCOM Gruppe zeigt eine mehr als deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum, sowohl auf bereinigter Basis als auch unbereinigt:



Das EBITDA (bereinigt) stieg im zweiten Quartal 2019 auf 31,3 Mio. Euro und damit um 23,7 Prozent (Vj: 25,3 Mio. Euro). Die organische Wachstumsrate des EBITDA (bereinigt) lag bei 13,4 Prozent. Die EBITDA-Marge (bereinigt) betrug 7,4 Prozent (Vj: 8,4 Prozent).



Das EBITDA lag im zweiten Quartal 2019 bei 28,5 Mio. Euro und damit um 29,0 Prozent über dem Vorjahreswert (Vj: 22,1 Mio. Euro).



Mit Blick auf das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres zeigen die vorläufigen Zahlen der CANCOM Gruppe einen Konzernumsatz von 791,8 Mio. Euro und damit ein ebenfalls äußerst hohes Umsatzwachstum gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres von 30,1 Prozent (Vj: 608,5 Mio. Euro). Das organische Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2019 betrug 22,1 Prozent.



Das EBITDA (bereinigt) der CANCOM Gruppe für das erste Halbjahr 2019 lag bei 59,1 Mio. Euro und damit um 21,4 Prozent über dem Vergleichswert (Vj: 48,7 Mio. Euro). Rein organisch wurde ein Zuwachs des EBITDA (bereinigt) von 11,1 Prozent erreicht. Die EBITDA-Marge (bereinigt) betrug 7,5 Prozent (Vj: 8,0 Prozent).



Das EBITDA für das erste Halbjahr 2019 belief sich auf 53,7 Mio. Euro, was einem Wachstum von 21,2 Prozent entspricht (Vj: 44,3 Mio. Euro).



Der vollständige Halbjahresfinanzbericht 2019 der CANCOM Gruppe wird am 14. August 2019 veröffentlicht.



Mitteilendes Unternehmen:



CANCOM SE, Erika-Mann-Straße 69, 80636 München



ISIN DE0005419105, Frankfurter Wertpapierbörse (TecDAX, SDAX, Prime Standard)



Kontakt/Mitteilende Person:



Sebastian Bucher, Manager Investor Relations



+49 (0)89 540545193



sebastian.bucher@cancom.de







