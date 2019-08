Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen





01.08.2019 / 15:27







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.









































1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Name und Rechtsform:

Schawei GmbH



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Titel:



Vorname:

Petra

Nachname(n):

Schadeberg-Herrmann

Position:

Aufsichtsrat







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

Krones AG





b) LEI

529900NY2GSZWWUBW049



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE0006335003





b) Art des Geschäfts

Kauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

52,80 EUR





2587,20 EUR



52,85 EUR





3752,35 EUR



53,30 EUR





3304,60 EUR



52,85 EUR





5602,10 EUR



53,30 EUR





2398,50 EUR



52,95 EUR





635,40 EUR



53,30 EUR





8314,80 EUR



52,90 EUR





1904,40 EUR



53,30 EUR





3198,00 EUR



52,95 EUR





370,65 EUR



53,25 EUR





53,25 EUR



52,95 EUR





1800,30 EUR



53,25 EUR





905,25 EUR



52,95 EUR





1747,35 EUR



53,30 EUR





3997,50 EUR



52,95 EUR





2647,50 EUR



53,25 EUR





7188,75 EUR



53,30 EUR





639,60 EUR



52,95 EUR





900,15 EUR



53,30 EUR





2398,50 EUR



52,65 EUR





1842,75 EUR



52,85 EUR





1796,90 EUR



52,85 EUR





1796,90 EUR



52,85 EUR





1744,05 EUR



52,90 EUR





5290,00 EUR



52,75 EUR





52,75 EUR



52,75 EUR





474,75 EUR



52,75 EUR





1371,50 EUR



52,80 EUR





1900,80 EUR



52,95 EUR





4024,20 EUR



53,25 EUR





3940,50 EUR



52,95 EUR





317,70 EUR



52,95 EUR





741,30 EUR



53,20 EUR





106,40 EUR



52,75 EUR





9495,00 EUR



52,95 EUR





158,85 EUR



53,20 EUR





319,20 EUR



52,75 EUR





263,75 EUR



52,95 EUR





5559,75 EUR



53,20 EUR





851,20 EUR



52,95 EUR





7571,85 EUR



53,20 EUR





106,40 EUR



52,95 EUR





11384,25 EUR



53,25 EUR





1171,50 EUR



52,95 EUR





794,25 EUR



53,30 EUR





319,80 EUR



52,95 EUR





5612,70 EUR



53,25 EUR





3354,75 EUR



52,95 EUR





2647,50 EUR



53,30 EUR





1599,00 EUR



53,25 EUR





1224,75 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

53,0209 EUR





132181,1700 EUR







e) Datum des Geschäfts

2019-07-29; UTC+2





f) Ort des Geschäfts

Name:

XETRA

MIC:

XETR



a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

























01.08.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de