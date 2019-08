Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them





The issuer is solely responsible for the content of this announcement.









































1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated







a) Name

Name and legal form:

Schawei GmbH



2. Reason for the notification







a) Position / status

Person closely associated with:

Title:



First name:

Petra

Last name(s):

Schadeberg-Herrmann

Position:

Member of the administrative or supervisory body







b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor







a) Name

Krones AG





b) LEI

529900NY2GSZWWUBW049



4. Details of the transaction(s)







a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type:

Share

ISIN:

DE0006335003





b) Nature of the transaction

Acquisition





c) Price(s) and volume(s)

Price(s)

Volume(s)

53.10 EUR





7434.00 EUR



53.20 EUR





2553.60 EUR



53.10 EUR





424.80 EUR



53.20 EUR





2979.20 EUR



53.15 EUR





4198.85 EUR



53.15 EUR





1275.60 EUR



53.15 EUR





1488.20 EUR



53.05 EUR





2705.55 EUR



53.10 EUR





6106.50 EUR



53.05 EUR





5358.05 EUR



53.00 EUR





1749.00 EUR



53.05 EUR





1432.35 EUR



52.90 EUR





2486.30 EUR



53.00 EUR





1643.00 EUR



52.80 EUR





8870.40 EUR



52.80 EUR





1795.20 EUR



52.80 EUR





844.80 EUR



52.85 EUR





10570.00 EUR



52.80 EUR





1003.20 EUR



52.75 EUR





3481.50 EUR



52.55 EUR





8092.70 EUR



52.60 EUR





5049.60 EUR



52.55 EUR





8092.70 EUR



52.55 EUR





2627.50 EUR



52.55 EUR





1944.35 EUR



52.50 EUR





5355.00 EUR



52.58 EUR





1892.70 EUR



52.55 EUR





5044.80 EUR



52.55 EUR





2627.50 EUR



52.55 EUR





2627.50 EUR



53.15 EUR





744.10 EUR



53.10 EUR





690.30 EUR



53.15 EUR





2126.00 EUR



53.05 EUR





3023.85 EUR



53.15 EUR





3986.25 EUR



53.05 EUR





848.80 EUR



53.05 EUR





1007.95 EUR



53.05 EUR





318.30 EUR



53.05 EUR





2281.15 EUR



53.05 EUR





689.65 EUR



53.05 EUR





1432.35 EUR



53.05 EUR





689.65 EUR



53.05 EUR





583.55 EUR



53.05 EUR





1909.80 EUR



53.00 EUR





2544.00 EUR



53.00 EUR





15476.00 EUR



53.00 EUR





3922.00 EUR



53.00 EUR





583.00 EUR



53.00 EUR





954.00 EUR



53.00 EUR





3021.00 EUR



53.25 EUR





10916.25 EUR



53.00 EUR





3869.00 EUR



53.25 EUR





2396.25 EUR



53.25 EUR





2130.00 EUR



53.00 EUR





5247.00 EUR



53.23 EUR





1916.10 EUR



53.00 EUR





1378.00 EUR



53.25 EUR





798.75 EUR



53.00 EUR





5247.00 EUR



53.25 EUR





1278.00 EUR



53.00 EUR





5247.00 EUR



53.20 EUR





1596.00 EUR



53.00 EUR





5247.00 EUR



53.20 EUR





1755.60 EUR



53.00 EUR





4823.00 EUR



53.20 EUR





1808.80 EUR



53.00 EUR





5247.00 EUR



53.20 EUR





1968.40 EUR



53.00 EUR





424.00 EUR



53.00 EUR





5247.00 EUR



53.15 EUR





372.05 EUR



52.55 EUR





2627.50 EUR



52.60 EUR





7890.00 EUR



53.15 EUR





637.80 EUR



53.00 EUR





5247.00 EUR



53.15 EUR





3029.55 EUR



53.00 EUR





5247.00 EUR



52.55 EUR





2627.50 EUR



53.15 EUR





1328.75 EUR



53.13 EUR





1753.13 EUR



53.15 EUR





956.70 EUR



53.15 EUR





1807.10 EUR



53.00 EUR





3180.00 EUR



53.15 EUR





265.75 EUR



53.05 EUR





2334.20 EUR



53.15 EUR





3295.30 EUR



52.95 EUR





1217.85 EUR



53.10 EUR





3929.40 EUR



53.00 EUR





7579.00 EUR



53.15 EUR





1860.25 EUR



53.15 EUR





797.25 EUR



52.95 EUR





476.55 EUR



53.15 EUR





1807.10 EUR



53.05 EUR





10610.00 EUR



52.60 EUR





5260.00 EUR



53.05 EUR





2652.50 EUR



52.95 EUR





476.55 EUR



53.05 EUR





1803.70 EUR



53.30 EUR





1225.90 EUR



52.95 EUR





1270.80 EUR



53.30 EUR





799.50 EUR



53.05 EUR





1750.65 EUR



53.30 EUR





426.40 EUR



53.10 EUR





3557.70 EUR



53.30 EUR





2132.00 EUR



53.10 EUR





3451.50 EUR



53.30 EUR





1332.50 EUR



53.05 EUR





53.05 EUR



53.30 EUR





3997.50 EUR



53.10 EUR





1752.30 EUR



53.30 EUR





1066.00 EUR



53.00 EUR





4293.00 EUR



53.10 EUR





265.50 EUR



53.30 EUR





3784.30 EUR



53.00 EUR





795.00 EUR



53.30 EUR





746.20 EUR



53.00 EUR





1961.00 EUR



53.15 EUR





5633.90 EUR



53.30 EUR





1225.90 EUR



53.00 EUR





11448.00 EUR



53.00 EUR





8268.00 EUR



53.25 EUR





3514.50 EUR



53.30 EUR





3304.60 EUR



53.15 EUR





1435.05 EUR



53.25 EUR





479.25 EUR



53.30 EUR





1758.90 EUR



53.00 EUR





2544.00 EUR



53.25 EUR





3195.00 EUR



53.30 EUR





10979.80 EUR



53.00 EUR





2968.00 EUR



53.25 EUR





7561.50 EUR



53.25 EUR





21885.75 EUR



53.00 EUR





1060.00 EUR



53.25 EUR





319.50 EUR



53.30 EUR





2878.20 EUR



53.00 EUR





5247.00 EUR



53.28 EUR





1385.15 EUR



53.25 EUR





1224.75 EUR



53.00 EUR





371.00 EUR



53.25 EUR





905.25 EUR



53.30 EUR





1865.50 EUR



53.00 EUR





1537.00 EUR



53.25 EUR





6762.75 EUR



53.25 EUR





798.75 EUR



53.00 EUR





1749.00 EUR



53.30 EUR





2665.00 EUR



53.25 EUR





319.50 EUR



53.00 EUR





106.00 EUR



53.00 EUR





5247.00 EUR



53.25 EUR





2289.75 EUR



53.00 EUR





424.00 EUR



52.85 EUR





687.05 EUR



52.95 EUR





423.60 EUR



52.85 EUR





6923.35 EUR



52.85 EUR





3171.00 EUR



52.95 EUR





4024.20 EUR



53.48 EUR





267.38 EUR



52.85 EUR





3646.65 EUR



52.95 EUR





5559.75 EUR



53.50 EUR





2568.00 EUR



52.85 EUR





1744.05 EUR



52.95 EUR





11754.90 EUR



53.45 EUR





1175.90 EUR



52.85 EUR





1268.40 EUR



52.95 EUR





211.80 EUR



53.40 EUR





2616.60 EUR



52.85 EUR





845.60 EUR



53.00 EUR





742.00 EUR



53.45 EUR





1336.25 EUR



52.85 EUR





3171.00 EUR



53.00 EUR





1007.00 EUR



53.45 EUR





1389.70 EUR



52.85 EUR





898.45 EUR



52.85 EUR





14533.75 EUR



53.45 EUR





4008.75 EUR



52.85 EUR





3963.75 EUR



52.95 EUR





2435.70 EUR



53.35 EUR





4054.60 EUR



53.35 EUR





2774.20 EUR



52.85 EUR





1374.10 EUR



53.40 EUR





21733.80 EUR



52.90 EUR





1745.70 EUR



52.95 EUR





1906.20 EUR



52.85 EUR





2959.60 EUR



53.30 EUR





1225.90 EUR



52.90 EUR





5395.80 EUR



52.85 EUR





1849.75 EUR



53.00 EUR





8692.00 EUR



52.85 EUR





3805.20 EUR



53.35 EUR





4001.25 EUR



52.95 EUR





7571.85 EUR



52.85 EUR





3540.95 EUR



53.30 EUR





26223.60 EUR



53.10 EUR





3398.40 EUR



52.85 EUR





8191.75 EUR



53.25 EUR





1331.25 EUR



53.10 EUR





12903.30 EUR



52.85 EUR





1109.85 EUR



53.30 EUR





16416.40 EUR



53.10 EUR





4672.80 EUR



52.85 EUR





1796.90 EUR



53.25 EUR





1757.25 EUR



53.10 EUR





6637.50 EUR



52.85 EUR





687.05 EUR



53.25 EUR





1704.00 EUR



52.90 EUR





1798.60 EUR



53.25 EUR





8573.25 EUR



53.10 EUR





477.90 EUR



52.90 EUR





1745.70 EUR



53.25 EUR





1757.25 EUR



53.25 EUR





159.75 EUR



52.65 EUR





1737.45 EUR



52.65 EUR





1842.75 EUR



52.70 EUR





1791.80 EUR



52.70 EUR





3530.90 EUR



52.65 EUR





1842.75 EUR



52.65 EUR





157.95 EUR



53.00 EUR





2067.00 EUR



52.70 EUR





1791.80 EUR



52.70 EUR





1633.70 EUR



53.00 EUR





1802.00 EUR



52.90 EUR





1851.50 EUR



52.70 EUR





2002.60 EUR



53.15 EUR





4942.95 EUR



53.00 EUR





3604.00 EUR



52.90 EUR





1851.50 EUR



52.75 EUR





3587.00 EUR



53.00 EUR





53.00 EUR



52.95 EUR





9319.20 EUR



53.20 EUR





2074.80 EUR



53.25 EUR





1597.50 EUR



53.00 EUR





53.00 EUR



52.95 EUR





3706.50 EUR



53.20 EUR





744.80 EUR



53.30 EUR





3198.00 EUR



53.00 EUR





106.00 EUR



52.95 EUR





7730.70 EUR



53.05 EUR





1114.05 EUR



53.30 EUR





3997.50 EUR



53.00 EUR





53.00 EUR



52.95 EUR





1429.65 EUR



53.20 EUR





3990.00 EUR



53.30 EUR





1012.70 EUR



53.00 EUR





265.00 EUR



53.05 EUR





1167.10 EUR



53.05 EUR





742.70 EUR



53.30 EUR





1545.70 EUR



53.00 EUR





159.00 EUR



52.95 EUR





3177.00 EUR



53.00 EUR





3074.00 EUR



53.30 EUR





1545.70 EUR



53.00 EUR





17914.00 EUR



52.95 EUR





3494.70 EUR



53.30 EUR





852.80 EUR



53.00 EUR





424.00 EUR



53.05 EUR





3978.75 EUR



53.05 EUR





2175.05 EUR



53.30 EUR





1492.40 EUR



53.30 EUR





1599.00 EUR



52.95 EUR





7148.25 EUR



53.30 EUR





319.80 EUR



52.65 EUR





1737.45 EUR



52.65 EUR





5001.75 EUR



52.73 EUR





1898.10 EUR



52.80 EUR





3326.40 EUR



52.80 EUR





3590.40 EUR



52.65 EUR





1526.85 EUR



52.65 EUR





157.95 EUR



53.05 EUR





5464.15 EUR



53.05 EUR





2546.40 EUR



52.45 EUR





5349.90 EUR



53.00 EUR





689.00 EUR



52.50 EUR





1207.50 EUR



53.05 EUR





2599.45 EUR



52.45 EUR





3933.75 EUR



52.95 EUR





10590.00 EUR



53.00 EUR





4929.00 EUR



53.35 EUR





1867.25 EUR



53.05 EUR





7427.00 EUR



53.05 EUR





1962.85 EUR



52.95 EUR





5506.80 EUR



53.10 EUR





1911.60 EUR



53.00 EUR





2915.00 EUR



52.95 EUR





7518.90 EUR



53.35 EUR





53.35 EUR



53.05 EUR





3023.85 EUR



52.90 EUR





9045.90 EUR



53.00 EUR





265.00 EUR



53.35 EUR





266.75 EUR



53.05 EUR





5305.00 EUR



52.95 EUR





52.95 EUR



52.95 EUR





5612.70 EUR



53.40 EUR





587.40 EUR



53.10 EUR





2070.90 EUR



52.95 EUR





4394.85 EUR



52.95 EUR





105.90 EUR



53.35 EUR





1547.15 EUR



53.10 EUR





1911.60 EUR



53.00 EUR





1696.00 EUR



52.90 EUR





3650.10 EUR



53.40 EUR





267.00 EUR



53.05 EUR





2175.05 EUR



52.95 EUR





9319.20 EUR



52.90 EUR





3808.80 EUR



53.40 EUR





961.20 EUR



52.95 EUR





10113.45 EUR



53.50 EUR





3745.00 EUR



52.90 EUR





2274.70 EUR



52.95 EUR





1853.25 EUR



53.55 EUR





2195.55 EUR



53.50 EUR





9630.00 EUR



52.85 EUR





2748.20 EUR



52.80 EUR





739.20 EUR



52.80 EUR





1689.60 EUR



52.75 EUR





2479.25 EUR



52.70 EUR





3952.50 EUR



52.65 EUR





737.10 EUR



52.75 EUR





1740.75 EUR



52.75 EUR





2584.75 EUR



52.90 EUR





1481.20 EUR



52.75 EUR





5169.50 EUR



52.70 EUR





579.70 EUR



52.70 EUR





263.50 EUR



53.15 EUR





3189.00 EUR



53.20 EUR





3777.20 EUR



52.85 EUR





898.45 EUR



53.15 EUR





2763.80 EUR



52.75 EUR





1740.75 EUR



53.10 EUR





12850.20 EUR



53.25 EUR





7561.50 EUR



53.00 EUR





1802.00 EUR



52.70 EUR





1739.10 EUR



53.10 EUR





637.20 EUR



53.25 EUR





7561.50 EUR



53.05 EUR





1379.30 EUR



52.80 EUR





5280.00 EUR



53.05 EUR





3554.35 EUR



53.15 EUR





7600.45 EUR



53.05 EUR





1909.80 EUR



52.80 EUR





369.60 EUR



53.10 EUR





13699.80 EUR



53.25 EUR





9478.50 EUR



53.05 EUR





1750.65 EUR



52.80 EUR





1742.40 EUR



53.05 EUR





10397.80 EUR



53.15 EUR





4730.35 EUR



53.00 EUR





2067.00 EUR



52.80 EUR





52.80 EUR



53.05 EUR





5305.00 EUR



53.20 EUR





2074.80 EUR



53.05 EUR





1909.80 EUR



53.10 EUR





1858.50 EUR



53.15 EUR





6537.45 EUR



53.05 EUR





477.45 EUR



52.85 EUR





1849.75 EUR



53.10 EUR





106.20 EUR



53.15 EUR





53.15 EUR



53.05 EUR





3289.10 EUR



53.15 EUR





956.70 EUR



53.15 EUR





53.15 EUR



53.00 EUR





8003.00 EUR



52.55 EUR





3678.50 EUR



52.55 EUR





1996.90 EUR



52.55 EUR





11718.65 EUR



52.55 EUR





157.65 EUR



52.65 EUR





1105.65 EUR



52.60 EUR





7311.40 EUR



52.55 EUR





1891.80 EUR



52.55 EUR





1261.20 EUR



52.85 EUR





105.70 EUR



53.00 EUR





2491.00 EUR



52.60 EUR





1788.40 EUR



52.85 EUR





1744.05 EUR



52.60 EUR





1788.40 EUR



53.00 EUR





1802.00 EUR



53.05 EUR





636.60 EUR



53.15 EUR





531.50 EUR



53.15 EUR





265.75 EUR



52.90 EUR





1745.70 EUR



53.05 EUR





1326.25 EUR



53.18 EUR





1914.30 EUR



53.05 EUR





7533.10 EUR



53.05 EUR





371.35 EUR



53.10 EUR





212.40 EUR



53.15 EUR





1116.15 EUR



53.05 EUR





1803.70 EUR



53.05 EUR





6259.90 EUR



53.10 EUR





7115.40 EUR



53.15 EUR





531.50 EUR



53.10 EUR





1858.50 EUR



52.95 EUR





10590.00 EUR



53.15 EUR





15785.55 EUR



53.20 EUR





1755.60 EUR



53.10 EUR





9451.80 EUR



52.90 EUR





8887.20 EUR



53.10 EUR





1593.00 EUR



53.20 EUR





3511.20 EUR



53.05 EUR





5198.90 EUR



52.90 EUR





264.50 EUR



53.15 EUR





2019.70 EUR



53.25 EUR





1331.25 EUR



53.05 EUR





6949.55 EUR



52.90 EUR





5025.50 EUR



53.18 EUR





1914.30 EUR



53.20 EUR





7022.40 EUR



53.15 EUR





212.60 EUR



53.25 EUR





745.50 EUR



52.90 EUR





1692.80 EUR



53.20 EUR





1276.80 EUR



53.25 EUR





905.25 EUR



53.25 EUR





958.50 EUR



52.90 EUR





1639.90 EUR



52.95 EUR





1853.25 EUR



52.95 EUR





370.65 EUR



52.95 EUR





211.80 EUR



52.95 EUR





1694.40 EUR



52.95 EUR





2012.10 EUR



52.95 EUR





5665.65 EUR



52.90 EUR





9416.20 EUR



52.95 EUR





1747.35 EUR



52.95 EUR





6195.15 EUR



52.95 EUR





370.65 EUR



52.95 EUR





7148.25 EUR



53.25 EUR





8200.50 EUR



52.95 EUR





847.20 EUR



52.95 EUR





5189.10 EUR



53.30 EUR





4850.30 EUR



52.95 EUR





2647.50 EUR



53.30 EUR





1599.00 EUR



52.95 EUR





1853.25 EUR



52.90 EUR





1851.50 EUR



52.95 EUR





4236.00 EUR



53.25 EUR





1384.50 EUR



52.95 EUR





1111.95 EUR



52.95 EUR





2647.50 EUR



53.30 EUR





533.00 EUR



52.95 EUR





3971.25 EUR



53.05 EUR





4774.50 EUR



53.25 EUR





1437.75 EUR



52.95 EUR





4130.10 EUR



52.95 EUR





2647.50 EUR



53.25 EUR





1863.75 EUR



52.95 EUR





1853.25 EUR



52.95 EUR





2647.50 EUR



53.25 EUR





1491.00 EUR



52.95 EUR





4977.30 EUR



53.25 EUR





3727.50 EUR



52.95 EUR





7360.05 EUR



52.95 EUR





423.60 EUR



53.30 EUR





3997.50 EUR



52.95 EUR





1853.25 EUR



52.95 EUR





1853.25 EUR



53.00 EUR





2332.00 EUR



52.95 EUR





1800.30 EUR



52.80 EUR





3643.20 EUR



52.80 EUR





3220.80 EUR



52.80 EUR





13147.20 EUR



52.88 EUR





1903.50 EUR



52.80 EUR





1900.80 EUR



52.80 EUR





1848.00 EUR



52.80 EUR





3801.60 EUR



52.80 EUR





52.80 EUR



52.95 EUR





4871.40 EUR



53.15 EUR





1328.75 EUR



52.95 EUR





9001.50 EUR



52.90 EUR





12114.10 EUR



53.15 EUR





8131.95 EUR



52.95 EUR





1853.25 EUR



52.93 EUR





1905.30 EUR



53.15 EUR





2923.25 EUR



52.95 EUR





3653.55 EUR



52.95 EUR





1747.35 EUR



53.25 EUR





3514.50 EUR



53.00 EUR





1855.00 EUR



52.90 EUR





1692.80 EUR



53.20 EUR





1915.20 EUR



52.95 EUR





1853.25 EUR



52.90 EUR





2380.50 EUR



53.20 EUR





106.40 EUR



53.10 EUR





1752.30 EUR



52.95 EUR





953.10 EUR



53.20 EUR





2234.40 EUR



53.05 EUR





1856.75 EUR



52.80 EUR





1900.80 EUR



53.20 EUR





1542.80 EUR



53.15 EUR





850.40 EUR



52.85 EUR





1321.25 EUR



53.20 EUR





5905.20 EUR



53.15 EUR





1009.85 EUR



53.20 EUR





1808.80 EUR



53.15 EUR





1435.05 EUR



53.20 EUR





5320.00 EUR



52.85 EUR





5443.55 EUR



52.85 EUR





6764.80 EUR



52.85 EUR





1902.60 EUR



52.90 EUR





1798.60 EUR



53.00 EUR





5406.00 EUR



53.05 EUR





1909.80 EUR



53.10 EUR





1805.40 EUR



53.10 EUR





3982.50 EUR







d) Aggregated information

Price

Aggregated volume

53.0194 EUR





1617460.8500 EUR







e) Date of the transaction

2019-07-29; UTC+2





f) Place of the transaction

Name:

XETRA

MIC:

XETR



a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

























