- Currenta wird mit einem Unternehmenswert von 3,5 Milliarden Euro bewertet (100% inklusive Grundstücke)



- Der auf LANXESS entfallende Eigenkapitalwert beträgt circa

780 Millionen Euro vor Steuern



- Käufer ist der weltweit größte Infrastrukturinvestor Macquarie Infrastructure and Real Assets



- LANXESS" strategische Interessen werden durch 10-jährige Dienstleistungs- und Versorgungsverträge für die Produktionsstandorte in Leverkusen, Krefeld-Uerdingen und Dormagen gesichert





Köln - Der Spezialchemie-Konzern LANXESS hat am 06. August 2019 einen Vertrag zum Verkauf seines 40-prozentigen Anteils am Chemiepark-Betreiber Currenta an von Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) geführte Investmentfonds unterzeichnet. Currenta managt und betreibt die Chemieparks in Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen.



Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der zuständigen Behörden. Mit dem endgültigen Abschluss des Verkaufs rechnet LANXESS bis Ende April 2020. Derzeit ist Currenta ein Gemeinschaftsunternehmen von Bayer (60%) und LANXESS (40%).



Der von LANXESS gehaltene 40-prozentige Anteil an Currenta wird mit einem Eigenkapitalwert (nach Abzug von Netto-Schulden und Pensionen) von circa 780 Millionen Euro vor Steuern bewertet. Zusätzlich erhält LANXESS eine Gewinnbeteiligung bis zum Abschluss des Verkaufs. Zudem hat sich LANXESS mit MIRA auf zunächst 10-jährige Dienstleistungs- und Versorgungsverträge für die drei Standorte Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen verständigt.



Mit dem langfristigen Vertragspaket sichert sich LANXESS auch in Zukunft eine verlässliche Infrastruktur zu wettbewerbsfähigen Konditionen und erhält durch den Verkauf der Beteiligung zusätzlichen finanziellen Spielraum.



Köln, den 6. August 2019





Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen einschließlich Annahmen, Erwartungen und Meinungen der Gesellschaft sowie der Wiedergabe von Annahmen und Meinungen Dritter. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, die finanzielle Lage oder die wirtschaftliche Entwicklung von LANXESS AG erheblich von den hier ausdrücklich oder indirekt dargestellten Erwartungen abweicht. Die LANXESS AG übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, zutreffend sind und übernimmt keinerlei Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Erklärung getroffenen Aussagen oder den tatsächlichen Eintritt der hier dargestellten zukünftigen Entwicklungen. Die LANXESS AG übernimmt keine Gewähr (weder direkt noch indirekt) für die hier genannten Informationen, Schätzungen, Zielerwartungen und Meinungen, und auf diese darf nicht vertraut werden. Die LANXESS AG übernimmt keine Verantwortung für etwaige Fehler, fehlende oder unrichtige Aussagen in dieser Mitteilung. Dementsprechend übernimmt auch kein Vertreter der LANXESS AG oder eines Konzernunternehmens oder eines ihrer jeweiligen Organe irgendeine Verantwortung, die aus der Verwendung dieses Dokuments direkt oder indirekt folgen könnte.









Kontakt:



Katharina Forster





LANXESS AG



Investor Relations Manager





Kennedyplatz 1



50569 Köln, Deutschland



Telefon: +49 221 8885-1035



Fax: +49 221 8885-4944



Mobil: +49 151 74612789



E-Mail: katharina.forster@lanxess.com

