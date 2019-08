DGAP-News: OHB SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge





Die OHB System AG, ein Tochterunternehmen des börsennotierten Hochtechnologie-Konzerns OHB SE, entwickelt und realisiert mit SARah auch das zweite satellitengestützte Radar-Aufklärungssystem für die Bundeswehr. SARah weist eine gesteigerte Systemleistung auf und wird aus drei modernen Satelliten mit sich ergänzender Radartechnologie sowie zwei Bodenstationen bestehen. Der Kunde, das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg), vertreten durch das BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr), hat kürzlich einen Änderungsvertrag für die Realisierung des SARah-Systems mit OHB System AG abgeschlossen, um auf die aktuellen Bedrohungen im Bereich der IT-Sicherheit und Satellitenkommunikation zu reagieren. Diese Modifizierungen werden zu einer erhöhten Cybersicherheit des Gesamtsystems führen. Bei diesem Änderungsvertrag wurde die bereits optional vereinbarte Betriebsphase an diese neuen Anforderungen angepasst. Zuverlässig, sicher und hochgenau - das sind die Anforderungen an SARah, schließlich sollen die höchstauflösenden Radarbilder des Systems Entscheidungsträger mit strategisch relevanten Informationen aus einer übergeordneten Perspektive versorgen. Zu jeder beliebigen Stunde, bei allen Wetterverhältnissen und von jedem Ort der Erde. "Bei SARah haben wir uns gemeinsam mit unserem Kunden hohe Ziele gesteckt. Der heutige Auftrag ist ein Beleg dafür, wie wichtig satellitengestützte Radar-Aufklärung und der Schutz des Systems vor unautorisiertem Zugriff ist, wenn es um die Verfügbarkeit unabhängiger Daten für alle Einsatzgebiete geht - egal wo, egal wann", so Dr. Ingo Engeln, Mitglied des Vorstandes der OHB System AG. "Wir fühlen uns für die Aufgaben gut gerüstet. Schließlich hat OHB als Hauptauftragnehmer des Bundesministeriums für Verteidigung das aktuelle satellitengestützte Radar-Aufklärungssystem SAR-Lupe konzipiert und realisiert. Seit 2007 erfüllen unsere fünf Satelliten ihre Funktion einwandfrei und liefern weiterhin Bildprodukte hoher Qualität."



SARahs Raum- und Bodensegment



Die OHB System AG wurde mit Entwicklung und Realisierung des SARah Aufklärungssystems betraut. Das Unternehmen ist für das Gesamtsystem, das Einbringen der Satelliten in ihren Zielorbit sowie für den Betrieb der Satellitenkonstellation verantwortlich. Das Raumsegment umfasst zwei auf Reflektortechnologie basierende Satelliten von OHB sowie einen Satelliten mit Phased-Array Technologie vom Unterauftragnehmer Airbus Defence and Space. Zum Bodensegment des Systems SARah zählen Elemente für die Beauftragung des Systems, für Satellitenkontrolle, Bildverarbeitung und Archivierung, zwei Bodenstationen sowie verschiedene Schnittstellen zum Kunden und anderen Systemen. Als Hauptauftragnehmer für das künftige SARah System ist OHB für die wichtigsten Funktionen des Bodensegments, für alle Schnittstellen zum Kunden sowie für eine Bodenstation zuständig.





Kontakt:



Investor Relations



Martina Lilienthal



Tel.: +49 421 - 2020-720



Fax: +49 421 - 2020-613



E-Mail: martina.lilienthal@ohb.de







Corporate Communications



Günther Hörbst



Tel.: +49 421 - 2020-9438



Kontakt:

Investor Relations

Martina Lilienthal

Tel.: +49 421 - 2020-720

Fax: +49 421 - 2020-613

E-Mail: martina.lilienthal@ohb.de

Corporate Communications

Günther Hörbst

Tel.: +49 421 - 2020-9438

E-Mail: guenther.hoerbst@ohb.de

























