1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Titel:



Vorname:

Rainer

Nachname(n):

Beaujean



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Position:

Vorstand







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

ProSiebenSat.1 Media SE





b) LEI

529900NY0WWQUKOMWQ37



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE000PSM7770





b) Art des Geschäfts

Kauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

11,68 EUR





5524,64 EUR



11,68 EUR





8818,40 EUR



11,67 EUR





12650,28 EUR



11,66 EUR





9992,62 EUR



11,655 EUR





4627,04 EUR



11,65 EUR





14422,70 EUR



11,65 EUR





13001,40 EUR



11,61 EUR





12666,51 EUR



11,615 EUR





4076,87 EUR



11,615 EUR





9872,75 EUR



11,625 EUR





3708,38 EUR



11,625 EUR





9300,00 EUR



11,635 EUR





13996,91 EUR



11,635 EUR





558,48 EUR



11,66 EUR





13012,56 EUR



11,665 EUR





1983,05 EUR



11,665 EUR





10335,19 EUR



11,635 EUR





13531,51 EUR



11,635 EUR





383,96 EUR



11,615 EUR





3786,49 EUR



11,53 EUR





13040,43 EUR



11,55 EUR





10649,10 EUR



11,55 EUR





1640,10 EUR



11,545 EUR





450,26 EUR



11,53 EUR





3770,31 EUR



11,515 EUR





2372,09 EUR



11,515 EUR





6909,00 EUR



11,515 EUR





3500,56 EUR



11,52 EUR





9377,28 EUR



11,52 EUR





4458,24 EUR



11,52 EUR





4193,28 EUR



11,52 EUR





9907,20 EUR



11,535 EUR





1949,42 EUR



11,535 EUR





6921,00 EUR



11,535 EUR





3310,55 EUR



11,56 EUR





13432,72 EUR



11,54 EUR





1061,68 EUR



11,54 EUR





542,38 EUR



11,54 EUR





519,30 EUR



11,54 EUR





1177,08 EUR



11,54 EUR





6012,34 EUR



11,54 EUR





8320,34 EUR



11,53 EUR





12694,53 EUR



11,53 EUR





196,01 EUR



11,51 EUR





6123,32 EUR



11,51 EUR





6906,00 EUR



11,51 EUR





1035,90 EUR



11,495 EUR





12219,19 EUR



11,515 EUR





12067,72 EUR



11,51 EUR





12097,01 EUR



11,525 EUR





12619,88 EUR



11,515 EUR





13011,95 EUR



11,515 EUR





13783,46 EUR



11,515 EUR





8981,70 EUR



11,51 EUR





540,97 EUR



11,51 EUR





5755,00 EUR



11,51 EUR





6802,41 EUR



11,51 EUR





402,85 EUR



11,53 EUR





13478,57 EUR



11,54 EUR





12301,64 EUR



11,54 EUR





1292,48 EUR



11,535 EUR





3921,90 EUR



11,535 EUR





8109,11 EUR



11,56 EUR





6924,44 EUR



11,56 EUR





1329,40 EUR



11,56 EUR





5433,20 EUR



11,57 EUR





12079,08 EUR



11,58 EUR





12367,44 EUR



11,605 EUR





2112,11 EUR



11,605 EUR





6963,00 EUR



11,605 EUR





4897,31 EUR



11,61 EUR





14349,96 EUR



11,605 EUR





12278,09 EUR



11,575 EUR





324,10 EUR



11,575 EUR





4178,58 EUR



11,575 EUR





7836,28 EUR



11,59 EUR





14452,73 EUR



11,62 EUR





7401,94 EUR



11,62 EUR





6425,86 EUR



11,63 EUR





4419,40 EUR



11,595 EUR





11931,26 EUR



11,57 EUR





7601,49 EUR



11,57 EUR





5669,30 EUR



11,58 EUR





4053,00 EUR



11,585 EUR





4228,53 EUR



11,57 EUR





13756,73 EUR



11,535 EUR





11938,73 EUR



11,53 EUR





426,61 EUR



11,53 EUR





11530,00 EUR



11,55 EUR





12751,20 EUR



11,56 EUR





12427,00 EUR



11,555 EUR





5800,61 EUR



11,555 EUR





6597,91 EUR



11,51 EUR





644,56 EUR



11,51 EUR





12281,17 EUR



11,505 EUR





14105,13 EUR



11,515 EUR





2924,81 EUR



11,515 EUR





11515,00 EUR



11,515 EUR





6183,56 EUR



11,515 EUR





6390,83 EUR



11,495 EUR





6230,29 EUR



11,475 EUR





1916,33 EUR



11,475 EUR





6885,00 EUR



11,475 EUR





3614,63 EUR



11,44 EUR





2860,00 EUR



11,44 EUR





11440,00 EUR



11,485 EUR





13242,21 EUR



11,485 EUR





746,53 EUR



11,485 EUR





9268,40 EUR



11,485 EUR





2377,40 EUR



11,49 EUR





11547,45 EUR



11,505 EUR





6442,80 EUR



11,505 EUR





1185,02 EUR



11,505 EUR





6339,26 EUR



11,51 EUR





7343,38 EUR



11,51 EUR





7090,16 EUR



11,515 EUR





12954,38 EUR



11,47 EUR





7019,64 EUR



11,47 EUR





6147,92 EUR



11,475 EUR





12129,08 EUR



11,48 EUR





8001,56 EUR



11,47 EUR





11470,00 EUR



11,45 EUR





11850,75 EUR



11,44 EUR





2608,32 EUR



11,44 EUR





10227,36 EUR



11,44 EUR





11,44 EUR



11,45 EUR





8369,95 EUR



11,45 EUR





5415,85 EUR



11,495 EUR





10897,26 EUR



11,495 EUR





678,21 EUR



11,495 EUR





1298,94 EUR



11,51 EUR





771,17 EUR



11,51 EUR





11222,25 EUR



11,525 EUR





6684,50 EUR



11,525 EUR





5532,00 EUR



11,53 EUR





5419,10 EUR



11,53 EUR





7678,98 EUR



11,515 EUR





13380,43 EUR



11,515 EUR





13610,73 EUR



11,54 EUR





14286,52 EUR



11,55 EUR





13686,75 EUR



11,535 EUR





9527,91 EUR



11,535 EUR





4383,30 EUR



11,51 EUR





2981,09 EUR



11,51 EUR





3947,93 EUR



11,51 EUR





5755,00 EUR



11,49 EUR





12673,47 EUR



11,485 EUR





4077,18 EUR



11,505 EUR





5073,71 EUR



11,505 EUR





9088,95 EUR



11,505 EUR





11585,54 EUR



11,49 EUR





5630,10 EUR



11,485 EUR





13242,21 EUR



11,535 EUR





7993,76 EUR



11,535 EUR





5767,50 EUR



11,54 EUR





3808,20 EUR



11,55 EUR





1120,35 EUR



11,55 EUR





11550,00 EUR



11,57 EUR





4789,98 EUR



11,57 EUR





5576,74 EUR



11,57 EUR





1585,09 EUR



11,58 EUR





10445,16 EUR



11,555 EUR





8516,04 EUR



11,555 EUR





5777,50 EUR



11,54 EUR





80,78 EUR



11,54 EUR





11886,20 EUR



11,54 EUR





1707,92 EUR



11,545 EUR





2978,61 EUR



11,545 EUR





5772,50 EUR



11,545 EUR





4733,45 EUR



11,53 EUR





34,59 EUR



11,53 EUR





5730,41 EUR



11,53 EUR





6883,41 EUR



11,545 EUR





5772,50 EUR



11,54 EUR





2377,24 EUR



11,54 EUR





11320,74 EUR



11,585 EUR





9916,76 EUR



11,585 EUR





3405,99 EUR



11,59 EUR





13316,91 EUR



11,58 EUR





8302,86 EUR



11,58 EUR





4400,40 EUR



11,565 EUR





12548,03 EUR



11,54 EUR





5723,84 EUR



11,545 EUR





5657,05 EUR



11,54 EUR





5989,26 EUR



11,54 EUR





4362,12 EUR



11,59 EUR





521,55 EUR



11,59 EUR





5795,00 EUR



11,59 EUR





6258,60 EUR



11,595 EUR





13867,62 EUR



11,605 EUR





11825,50 EUR



11,635 EUR





14427,40 EUR



11,63 EUR





5338,17 EUR



11,63 EUR





6978,00 EUR



11,595 EUR





2330,60 EUR



11,595 EUR





3919,11 EUR



11,595 EUR





6957,00 EUR



11,585 EUR





417,06 EUR



11,585 EUR





5792,50 EUR



11,585 EUR





5792,50 EUR



11,56 EUR





13386,48 EUR



11,56 EUR





23,12 EUR



11,545 EUR





13149,76 EUR



11,6 EUR





14453,60 EUR



11,595 EUR





11467,46 EUR



11,595 EUR





1553,73 EUR



11,605 EUR





13055,63 EUR



11,57 EUR





3887,52 EUR



11,57 EUR





6942,00 EUR



11,57 EUR





1399,97 EUR



11,6 EUR





13711,20 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

11,5505 EUR





1501567,44 EUR







e) Datum des Geschäfts

2019-08-08; UTC+2





f) Ort des Geschäfts

Name:

XETRA

MIC:

XETR



