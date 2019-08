DGAP-News: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie





Veränderungen im Vorstand der LUDWIG BECK AG



München, 13. August 2019 - Im Rahmen der Aufsichtsratssitzung vom 12. August 2019 wurden folgende Veränderungen im Vorstand der LUDWIG BECK AG beschlossen.



In beidseitigem gutem Einvernehmen wird Herr Dieter Münch (64) zum 31. August 2019 aus dem Unternehmen ausscheiden. Herr Münch begann seine Tätigkeit 1980 im Controlling und wurde 1998 in den Vorstand berufen. Er verantwortete in dieser Zeit die Bereiche Finanzen, Personal und IT. Der Aufsichtsrat bedankt sich für seine langjährige, erfolgreiche und loyale Arbeit für das Unternehmen LUDWIG BECK. In seiner Zeit wurden durch seine getroffenen Entscheidungen wesentliche Maßnahmen erfolgreich umgesetzt, die das langjährige Wachstum der Gesellschaft und die Konsolidierung im immer schwieriger gewordenen Geschäftsumfeld ermöglichten.



Herr Jens Schott (48) - seit vielen Jahren Leiter des Konzernrechnungswesens der LUDWIG BECK AG - ist mit Wirkung zum 1. September 2019 als CFO in den Vorstand der LUDWIG BECK AG berufen worden. Seine Verantwortungsbereiche sind Finanzen, Controlling, IT und Logistik.



Herr Christian Greiner (40), seit 2011 Vorstand der LUDWIG BECK AG, wird mit Wirkung vom 1. September 2019 Vorstandsvorsitzender der LUDWIG BECK AG. Seine Verantwortungsbereiche sind Einkauf, Verkauf, Marketing und Personal.



Über LUDWIG BECK



LUDWIG BECK gehört zur Spitze der deutschen Textil-Einzelhandelsunternehmen und erwirtschaftete im Jahr 2018 mit 458 Mitarbeitern auf insgesamt rund 12.400 qm Fläche und im Onlineshop einen Bruttoumsatz in Höhe von 95,5 Mio. EUR (Stand: 31. Dezember 2018). LUDWIG BECK liegt im Herzen Münchens, direkt am Marienplatz. Auf sieben Etagen bietet das Münchner Modeunternehmen internationale Mode, Lederwaren und Accessoires, exklusive Kosmetik und mit mehr als 120.000 Titeln Europas größte stationäre Auswahl an Klassik, Jazz, Weltmusik und Hörbüchern. Seit Ende 2012 ist auch das besondere Markenportfolio der Beautyabteilung der Gesellschaft im Online-Shop zu erwerben. Kunden erwartet hier eine einzigartige Auswahl von fast 10.000 Produkten von über 100 Marken aus Luxus- und Nischenkosmetik.



Kontakt Investor Relations:



esVedra consulting GmbH



Metis Tarta



t: +49 89 206021 - 210



f: +49 89 206021 - 610



mt@esvedragroup.com



Kontakt Konzernrechnungswesen:



LUDWIG BECK AG



Jens Schott



t: +49 89 23691 - 798



f: +49 89 23691 - 600



jens.schott@ludwigbeck.de



























