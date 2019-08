DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: United Internet AG / United Internet AG: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 // Aktienrückkauf - 1. Zwischenmeldung





United Internet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation





19.08.2019 / 17:14





Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







United Internet AG: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 // Aktienrückkauf - 1. Zwischenmeldung





Die United Internet AG hat am 16. August 2019 insgesamt 74.866 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Mit Bekanntmachung vom 15. August 2019 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 wurde der Beginn des Rückerwerbs eigener Aktien für den 16. August 2019 mitgeteilt.



Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:



Datum

Gesamtvolumen täglich zurückerworbener Aktien (Stück)

Täglicher volumengewichteter Durchschnittskurs in EUR



(ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen)

16. August 2019

74.866

27,5026







Das Gesamtvolumen der am 16. August 2019 durch die United Internet AG zurückerworbenen Aktien beläuft sich auf 74.866 Stück.



Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.united-internet.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf.html abrufbar.



Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von der United Internet AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).



Montabaur, den 19. August 2019



United Internet AG



Der Vorstand





























19.08.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de