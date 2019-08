DGAP-Ad-hoc: Burgenland Holding AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Prognose





Der Aufsichtsrat der Energie Burgenland AG, an der die Burgenland Holding AG 49 Prozent hält, hat in seiner heutigen Sitzung die Zustimmung zur vorzeitigen Beendigung des von der Energie Burgenland AG in 2001 abgeschlossenen US Cross Border Lease über ihre Leitungsnetze genehmigt. Der mit der Beendigung erwartete einmalige Aufwand wird durch das prognostizierte Ergebnis kompensiert; mittelfristig wird sich die erwartete Beendigung, die auch eingeräumte Sicherheiten umfassen soll, positiv auf das Finanzergebnis der Energie Burgenland AG auswirken.



Für das am 30. September 2019 endende Geschäftsjahr 2018/19 der Energie Burgenland AG wird ein stabiles Ergebnis auf Niveau des Vorjahres erwartet.







Kontakt:



Burgenland Holding AG



Mitglied des Vorstands





Dr. Klaus Kohlhuber



Technologiezentrum



Marktstraße 3



7000 Eisenstadt



Telefon: +43 2236 200-12398



E-Mail: klaus.kohlhuber@evn.at

