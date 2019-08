DGAP-News: NFON AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresergebnis





NFON AG setzt Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2019 fort



- Anzahl der Seats wächst auf über 408.000 um rund 42 %



- Wiederkehrende Umsätze um rund 36 % gesteigert



- Anteil wiederkehrender Umsätze bei rund 85 %



- Gesamtumsatz in den ersten sechs Monaten 2019 um rund 28 % erhöht



- ARPU im ersten Halbjahr stabil



- Vertrieb in Italien und Frankreich im ersten Halbjahr gestartet



München, 23. August 2019 - Die NFON AG (zusammen mit den Tochtergesellschaften "NFON" oder das "Unternehmen"), der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter (Telefonanlage aus der Cloud), veröffentlicht heute den Halbjahresbericht 2019. Demnach setzte das Unternehmen auch in den ersten sechs Monaten den Wachstumskurs weiter fort und sieht sich damit insgesamt im Plan für das Gesamtjahr.



Den Gesamtumsatz erhöhte NFON in den ersten sechs Monaten 2019 um 27,7 % auf 26,3 Mio. Euro (Vorjahr: 20,6 Mio. Euro). Die wiederkehrenden Umsätze konnten damit um 36,1 % von 16,5 Mio. Euro auf 22,4 Mio. Euro gesteigert werden. Dabei zeigt sich die Stärke des Geschäftsmodells der NFON im sehr hohen Anteil wiederkehrender Umsatzerlöse. Mit 85,2 % (Vorjahr: 79,9 %) liegt der Anteil wiederkehrender Umsätze am Gesamtumsatz deutlich oberhalb der für das Gesamtjahr 2019 prognostizierten Spanne. In den ersten beiden Quartalen 2019 verzeichnete NFON zudem eine Stabilisierung des durchschnittlichen Umsatzes pro Kunde (ARPU).



Basis für das beschleunigte Wachstumstempo im ersten Halbjahr ist die Steigerung der Nebenstellen (Seats). Gegenüber dem Vorjahr konnte NFON die Anzahl der Seats signifikant um 41,8 % auf über 408.000 ausbauen. Einen wichtigen Beitrag hierzu leistete unter anderem die zum 1. März 2019 übernommene Deutsche Telefon Standard (DTS). Ihre Vertriebs- und Entwicklungsteams wurden erfolgreich in die NFON Gruppe integriert. Im März bzw. Juli dieses Jahrs startete darüber hinaus offiziell der Vertrieb und der Aufbau der Partnernetzwerke in Italien und Frankreich.



NFON wächst dynamisch weiter. Wie im Geschäft der NFON üblich, ist im Jahresverlauf ein kumulativer Effekt in der Umsatzentwicklung zu erwarten, so dass sich das Wachstumstempo im zweiten Halbjahr noch weiter erhöhen wird. Jedoch sieht das Unternehmen auch einige Herausforderungen für das zweite Halbjahr. Abgesehen von der gesamtwirtschaftlich bemerkbaren konjunkturellen Eintrübung, die auch die NFON spürt, wird auf Gesamtjahressicht ferner die zeitliche Verschiebung beim Onboarding von Großkundenprojekten die Wachstumsdynamik leicht dämpfen. Vor diesem Hintergrund und vorausgesetzt, das gesamtwirtschaftliche Umfeld verschlechtert sich nicht weiter, rechnet NFON für 2019 dennoch weiterhin mit einer Umsatzsteigerung von 40 % bis 45 % gegenüber dem Vorjahr, wenn auch eher am unteren Ende der Spanne. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze wird aus heutiger Sicht am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 75 % bis 80 % liegen. Hinsichtlich der Seats plant NFON unverändert mit einem Wachstum von mindestens 45 %.



Hans Szymanski, CEO & CFO der NFON AG: "NFON ist mit mehr als 408.000 Seats, über 30.000 Unternehmenskunden und mehr als 2.000 Partnern in inzwischen 15 Ländern der einzige paneuropäische Cloud-PBX Anbieter. Dies ist ein klarer Wettbewerbsvorteil. Damit haben wir eine ausgezeichnete Basis, um im zweiten Halbjahr das Wachstumstempo noch einmal anzuziehen. Unsere starke Marktposition werden wir in diesem und den kommenden Jahren stetig weiter ausbauen, indem wir unser Produktportfolio erweitern, regional expandieren und gezielt Unternehmen zukaufen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Nummer 1 für Cloud-Telefonie in Europa werden."



Kennzahlen für das erste Halbjahr 2019 im Überblick:



Mio. EUR

H1 2019

H1 2018

Verän-derung

Q2 2019

Q2 2018

Verän-derung

Gesamtumsatz

26,3

20,6

27,7 %

14,2

10,6

33,8 %

Wiederkehrende Umsätze

22,4

16,5

36,1 %

12,0

8,4

43,0 %

Anteil wiederkehrender Umsätze am Gesamtumsatz

85,2%

80,0%



84,7 %

79,2 %



Nicht-wiederkehrende Umsätze

3,9

4,1

-5,7 %

2,2

2,2

-1,4%

Anteil nicht-wiederkehrender Umsätze am Gesamtumsatz

14,8%

20,1%



15,3 %

20,2 %



ARPU blended (EUR)1

9,76

10,05

-2,9 %

9,77

9,96

-1,9%

Seats (Anzahl)

408.393

287.998

41,8 %

408.393

287.998

41,8 %

EBITDA

-3,8

-6,6

n/a

-2,1

-6,1

n/a

Bereinigtes EBITDA2

-2,6

0,1

n/a

-1,7

0

n/a







1 Der ARPU berechnet sich aus dem Quotienten des durchschnittlichen wiederkehrenden Umsatzes von Seats und SIP-Trunks pro Monat abzüglich der wiederkehrenden Umsätze aus den SIP-Trunk-Lizenzgebühren in Relation zu der durchschnittlichen Anzahl an Seats pro Monat



2 Bereinigt um IPO-Kosten, Retention Bonus und Aktienoptionen



Kontakt Investor Relations



NFON AG



Sabina Prüser



Head of Investor Relations



+49 89 45300 134

sabina.prueser@nfon.com



Medienkontakte



NFON AG



Thorsten Wehner



Vice President Public Relations



+49 89 45300 121

thorsten.wehner@nfon.com



Über die NFON AG



Die NFON AG mit Headquarter in München ist der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter und zählt über 30.000 Unternehmen in 15 europäischen Ländern zu seinen Kunden. NFON bietet mit Cloudya eine einfache, unabhängige und verlässliche Lösung für moderne Cloud-Businesskommunikation. Weitere Premium- und Branchenlösungen ergänzen das Portfolio im Bereich Cloud-Kommunikation. Mit unseren intuitiven Kommunikationslösungen ermöglichen wir es Europas Unternehmen, jeden Tag ein wenig besser zu werden. NFON ist die neue Freiheit der Businesskommunikation. https://corporate.nfon.com/de/



