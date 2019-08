DGAP-News: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Patent





Berlin, 27. August 2019 - Das biopharmazeutische Unternehmen MOLOGEN AG (ISIN DE000A2LQ900 / WKN A2LQ90) gab heute bekannt, dass die U.S.-Patentbehörde (USPTO) die Erteilung eines Patentes auf Grundlage der Patentanmeldung "Combination comprising immunostimulatory oligonucleotides" (US 15/756,798) angekündigt hat ("Notice of Allowance"). Die Patentanmeldung beansprucht die Verwendung der dSLIM(R)-Moleküle, zu denen auch der TLR9 Agonist Lefitolimod zählt, sowie der Moleküle aus der EnanDIM(R)-Plattform, MOLOGENs nächster Generation von TLR9 Agonisten, in Kombination mit Checkpoint-Inhibitoren zur Behandlung von Krebs.



Das zur Erteilung stehende Patent bietet somit breiten Schutz für den von MOLOGEN eingeschlagenen Weg, im Indikationsfeld onkologische Erkrankungen den Fokus zukünftig auf Kombinationsansätze mit Lefitolimod bzw. EnanDIM(R) und Checkpoint Inhibitoren zu setzen.



Dr. med. Stefan M. Manth, Vorstandsvorsitzender der MOLOGEN AG erklärt: "Diese Nachricht erfüllt uns mit Stolz und Freude. Im Rahmen der strategischen Ausrichtung unseres Unternehmens auf die klinische Entwicklung kombinierter Immuntherapien stellt dieses Schutzrecht eine enorm wichtige Absicherung dar."



MOLOGEN ist ein börsennotierter deutscher Pionier der Immuntherapie, der 1998 gegründet wurde. Es ist eines der wenigen deutschen Biotech-Unternehmen, das eine fortgeschrittene Pipeline von einzigartigen Wirkstoffen und Technologien zur Behandlung von Krebs und Infektionskrankheiten anbietet.





Im Mittelpunkt der Entwicklung von MOLOGEN stehen die DNA-basierten TLR9-Agonisten. Dazu gehören das Immuntherapeutikum Lefitolimod und seine Nachfolgemoleküle der nächsten Generation EnanDIM(R), welche die Grundlage für eine Immuntherapie-Plattform der nächsten Generation in Indikationen mit hohem Bedarf schaffen.



Zu den nächsten Meilensteinen gehören der Start der TITAN-Studie in der Indikation HIV, der Start der klinischen Entwicklung von EnanDIM(R) und weitere Kombinationsstudien in der Indikation Krebs, inklusive einer Studie in fortgeschrittenem Planungsstadium mit unserem strategischem Partner Oncologie Inc.



Die MOLOGEN AG hat ihren Sitz in Berlin und ist börsennotiert. Die Aktie (ISIN DE000A2LQ900 / WKN: A2L Q90) notiert im Prime Standard der Deutschen Börse.



www.mologen.com



