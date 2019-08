DGAP-News: Veragold Mining Company GmbH





Die goldgebundene Anleihe der Veragold Mining Company GmbH (ISIN: DE000A2TR091 | WKN: A2TR09) wird auf der Equity Forum Herbstkonferenz am 2. und 3. September 2019 in Frankfurt von Frank Magliato, Managing Director und Stefan Kreis, EVP Corporate Finance, vorgestellt. Die Equity Forum Herbstkonferenz ist eine MiFiD II-konforme Veranstaltung für institutionelle Investoren und Finanzanalysten sowie Venture Capital- und Private Equity-Investoren.



Über Veragold Mining Company Panama:



Veragold Mining Company Panama ist ein privates, aufstrebendes Minenunternehmen, das sich darauf vorbereitet, ein Gold- und Silberproduzent in der Republik Panama zu werden. Das wichtigste Asset der Veragold Mining Company ist das State-of-the-art Mina Santa Rosa Projekt in Cañazas, Republik Panama mit bereits festgestellten 1,2 Mio. Unzen Gold und über 5 Mio. Unzen Silber. Veragold hat ein Vertragsrecht nach dem Gesetzesdekret 92 der Republik Panama vom 7. November 2013, das einen Umkreis von 50 km um Mina Santa Rosa umfasst und uns andere Möglichkeiten der Weiterentwicklung bietet.



























