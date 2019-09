DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA





ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Änderungen in der Zusammensetzung der Geschäftsführung





Frankfurt am Main, 10. September 2019



Frankfurt am Main, 10. September 2019 - Borislav Kostadinov, als Mitglied des Managements zuständig für das Credit Risk Management, Environmental Management und Impact Reporting der ProCredit Gruppe, hat die ProCredit General Partner AG als Komplementärin der ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding) aus persönlichen Gründen gebeten, seinen Vorstandsvertrag vorzeitig zum 15. September 2019 zu beenden. Die ProCredit General Partner AG hat dieser Bitte entsprochen. Herr Kostadinov wird für die Gesellschaft bis zum Jahresende 2019 beratend tätig sein.





Der Aufsichtsrat dankt Herrn Kostadinov für mehr als fünf Jahre Arbeit im Vorstand der Komplementärin und in der Geschäftsführung der ProCredit Holding, sowie für insgesamt 18 Jahre im Dienst der ProCredit Gruppe und wünscht ihm für seine künftigen Vorhaben beruflich und persönlich alles Gute.



Seine Aufgaben werden von den Vorstandsmitgliedern Sandrine Massiani und Dr. Gabriel Schor übernommen.



Kontakt:



Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 138,



E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com



Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA



Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter umfasst), die niederländische DOEN Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.



























