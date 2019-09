DGAP-Ad-hoc: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Anleiheemission





TLG IMMOBILIEN AG erwägt die Begebung von nicht nachrangigen unbesicherten und festverzinslichen Schuldverschreibungen und/oder von zeitlich unbefristeten nachrangigen Schuldverschreibungen





16.09.2019 / 10:28 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc TLG IMMOBILIEN AG



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch



Schlagwort: Begebungen von Schuldverschreibungen

TLG IMMOBILIEN AG erwägt die Begebung von nicht nachrangigen unbesicherten und festverzinslichen Schuldverschreibungen und/oder von zeitlich unbefristeten nachrangigen Schuldverschreibungen

Berlin, 16. September 2019 - Der Vorstand der TLG IMMOBILIEN AG ("TLG") erwägt, eine Benchmark-Begebung von nicht nachrangigen unbesicherten und festverzinslichen Schuldverschreibungen und/oder, durch die TLG selbst oder ihre luxemburgische Tochtergesellschaft TLG Finance S.à r.l., eine Benchmark-Begebung von zeitlich unbefristeten nachrangigen Schuldverschreibungen, welche im Falle einer Begebung durch die TLG Finance S.à r.l. von der TLG auf nachrangiger Basis garantiert werden, durchzuführen, jeweils vorbehaltlich der Marktbedingungen und der weiteren Zustimmung des Aufsichtsrats.

Die Schuldverschreibungen sollen jeweils, falls sie ausgegeben werden, zum Handel im regulierten Markt an der Luxemburger Börse zugelassen werden und unterliegen deutschem Recht. Die Nettoerlöse der geplanten Emissionen der Schuldverschreibungen sollen für die Refinanzierung der Brückenfinanzierung verwendet werden, welche die TLG zum Zwecke der (teilweisen) Finanzierung des jüngsten Erwerbs eines Anteils von 9,99% am Grundkapital der Aroundtown S.A. sowie des im Falle der Ausübung der Option auf den Erwerb eines weiteren Anteils von 4,99% am Grundkapital der Aroundtown S.A. zahlbaren Betrags aufgenommen hat.

Kontakt

Lisa Geppert



Investor Relations



Telefon: +49 30 2470 6089



E-Mail: ir@tlg.de

