ADO Properties S.A.: Gespräche mit Blick auf einen möglichen Verkauf eines Immobilienportfolios





16.09.2019





ADO Properties S.A.: Gespräche mit Blick auf einen möglichen Verkauf eines Immobilienportfolios

Berlin, 16. September 2019. Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktgerüchte und im Einklang mit der kommunizierten Wertschöpfungsstrategie der ADO Properties S.A. (die "Gesellschaft") bestätigt die Gesellschaft, dass sie sich in Gesprächen über den möglichen Verkauf von rund 5.800 Wohneinheiten sowie zugehörigen Gewerbeeinheiten und Stellplätzen befindet. In diesem Zusammenhang hat die Gesellschaft eine unverbindliche Absichtserklärung abgeschlossen, in der die Grundlagen für die Gespräche dargestellt sind. Eine mögliche Transaktion ist jedoch von verschiedenen Punkten, die noch zu vereinbaren sind, und verschiedenen erforderlichen Genehmigungen abhängig, unter anderem vom Abschluss eines endgültigen Anteilskaufvertrags.

Die Gesellschaft wird über die mögliche Transaktion entsprechend den geltenden Vorschriften berichten.

Kontakt:Nicole Müller, Legal Counsel