Aareal Bank AG: Aareal Bank arrangiert grenzübergreifende Finanzierung über rund 240 Millionen Euro für ein pan-europäisches Logistikportfolio





18.09.2019 / 12:03







Wiesbaden, 18. September 2019 - Die Aareal Bank AG hat für ein pan-europäisch aufgestelltes Logistiknetzwerk eine Finanzierung in Höhe von rund 240 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren bereitgestellt. Das Portfolio umfasst insgesamt drei Logistikgebäude in Spanien, Frankreich und Großbritannien. Die neu errichteten Gebäude sind als hochmoderne Logistikplattformen mit umfassender digitaler Funktionalität ausgelegt.



"Wir freuen uns sehr über das Vertrauen von Knight Frank Investment Management. Das Engagement unterstreicht unsere Expertise bei der Finanzierung von komplexen pan-europäischen Logistikportfolios. Und vor allem belegt es unsere Fähigkeit, technologische Trends gemeinsam mit unseren Kunden umzusetzen", sagt Christof Winkelmann, Mitglied des Vorstands der Aareal Bank.



Ric Crane, Partner bei Knight Frank Investment Management (KFIM), fügte hinzu: "Wir sind sehr erfreut über unsere Zusammenarbeit mit der Aareal Bank im Rahmen dieser komplexen Sale-and-Leaseback-Struktur für die Übernahme des Portfolios im Gesamtvolumen von 400 Millionen Euro durch südkoreanische Investoren. KFIM verwaltet damit 13 Objekte im Gesamtwert von über 1,7 Milliarden Euro für unterschiedliche Investoren aus Südkorea."







Aareal Bank Gruppe



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse.









