DIC Asset AG: Erfolgreiche Bestandsentwicklungen mit planmäßigem Fortschritt



Darmstadt: Sitz des Regierungspräsidiums Darmstadt im "Wilhelminenhaus" mit umfassender Sanierung und Umbau



Wiesbaden: Modernisierung des Verwaltungsgebäudes in der Frankfurter Str. 50 - Bundeskriminalamt Anfang 2020 neuer Nutzer

Frankfurt am Main, 19. September 2019. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, schreitet bei zwei Bestandsentwicklungen in bestehenden Objekten planmäßig voran. Dabei handelt es sich zum einen um das vom Regierungspräsidium Darmstadt genutzte "Wilhelminenhaus" in der Darmstädter Stadtmitte im Eigenbestand der DIC Asset AG und zum anderen um das Verwaltungsgebäude in der Frankfurter Straße 50 in Wiesbaden im Portfolio des Spezialfonds DIC Office Balance I (OB I).



Marco Knopp, Geschäftsführer der projektbetreuenden DIC Onsite GmbH, kommentiert: "Beide Projekte in Wiesbaden und Darmstadt sind hervorragende Beispiele für die erfolgreiche Ertüchtigung und Repositionierung von Bestandsimmobilien und reihen sich in unseren Track-Record erfolgreicher Bestandsentwicklungen ein."



"Die beiden Repositionierungen belegen zugleich, dass sich unsere regionale Verwurzelung und die Wertschöpfungstiefe unserer Asset- und Property-Managementplattform als Kernelemente unseres Geschäftsmodells für alle Projektbeteiligten auszahlen," ergänzt Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.



Das Objekt in Wiesbaden verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 25.000 qm. Die Immobilie aus dem Portfolio des Fonds OB I wurde nach Auszug des vorherigen Ankermieters neu positioniert. Das Objekt in zentraler Lage der Wiesbadener Innenstadt ist nun vollvermietet an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und wird künftig vom Bundeskriminalamt (BKA) als weitere Liegenschaft genutzt. Der planmäßige Abschluss der Umbaumaßnahmen und der Einzug des neuen Nutzers sind für Anfang 2020 geplant.



Das "Wilhelminenhaus" in Darmstadt, im Bestand des Commercial Portfolios der DIC Asset AG, wird seit Dezember 2018 vollständig renoviert. Neben der Erneuerung der technischen Anlagen stehen der barrierefreie Umbau sowie die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach im Vordergrund. Insgesamt betragen die Investitionskosten rund 34 Mio. Euro. Der Mieter zog für die Dauer der Umbaumaßnahmen von rund 18 Monaten in ein Ersatzquartier in Darmstadt um. So wurde sichergestellt, dass die Arbeit des Regierungspräsidiums in dieser Zeit nahtlos fortgesetzt werden kann. Der planmäßige Abschluss und der Bezug der renovierten Büroflächen in Darmstadt werden im ersten Quartal 2020 stattfinden.



Anlässlich der Baufortschritte fanden in dieser Woche vor Ort in Wiesbaden und Darmstadt sogenannte Bergfest-Events statt. Der Vorstand der DIC Asset AG stellte zusammen mit den Nutzern der Immobilien den Baufortschritt vor und traf Vertreter der Presse und Lokalpolitik. Gemeinsam wurde im Sinne der durchgängigen Stakeholder-Kommunikation die erfolgreiche Umsetzung und Realisierung der teilweise bereits fertiggestellten Flächen begutachtet.







Über die DIC Asset AG:



Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 175 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.



Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.



Im Bereich Institutional Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.



