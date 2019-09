DGAP-Ad-hoc: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung





MAX Automation SE: Verwaltungsrat beschließt Abwicklung der IWM Automation GmbH in Porta Westfalica





19.09.2019 / 18:35 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







AD HOC MITTEILUNG (GEMÄß § 17 MAR)



MAX Automation SE: Verwaltungsrat beschließt Abwicklung der IWM Automation GmbH in Porta Westfalica



Düsseldorf, 19. September 2019 - Der Verwaltungsrat der MAX Automation SE hat die Entscheidung zur Schließung der IWM Automation GmbH in Porta Westfalica getroffen. Die Schließung ist erforderlich, da der im September 2018 eingeleitete Verkaufsprozess nicht mit einem wirtschaftlich sinnvollen Ergebnis abgeschlossen werden kann. Das Marktumfeld des auf Montageanlagen für den Bereich Automotive spezialisierten Unternehmens hat sich in den letzten Monaten noch einmal deutlich verschlechtert und negativ auf die Auftragseingänge ausgewirkt, so dass für die nächsten 2-3 Jahre auch nicht mit einer Erholung der Auftragslage des Unternehmens gerechnet wird.





Kontakt:



Katja Redweik



Leitung Unternehmensentwicklung/IR



MAX Automation SE



Tel.: +49 - 211 - 9099 144

katja.redweik@maxautomation.com

www.maxautomation.com





Ansprechpartner für Medienvertreter:



Susan Hoffmeister



Marco Cabras

CROSS ALLIANCE communication GmbH



newskontor - Agentur für Kommunikation

Tel.: +49 - 89 - 125 09 03 30



Tel.: +49 - 211 - 863 949 22

sh@crossalliance.de



marco.cabras@newskontor.de















19.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de