Pfeiffer Vacuum Technology AG passt Erwartungen zu den Finanzergebnissen für das Geschäftsjahr 2019 an





24.09.2019







PRESSEMELDUNG



Pfeiffer Vacuum Technology AG passt Erwartungen zu den Finanzergebnissen für das Geschäftsjahr 2019 an



Asslar, 24. September, 2019. Pfeiffer Vacuum Technology AG ("Pfeiffer Vacuum"), ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, gibt heute bekannt, dass Umsatz und EBIT-Marge unterhalb der Werte des im Halbjahresfinanzbericht 2019 dargestellten Ausblicks für das Geschäftsjahr 2019 erwartet werden. Ursache für die Anpassung ist eine erwartete Verschiebung von Aufträgen von Kunden aus den Marktsegmenten Halbleiter und Beschichtung von Ende 2019 auf 2020.



Pfeiffer Vacuum erwartet nun für das Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz in einer Bandbreite von 620 bis 640 Mio. EUR gegenüber der bisherigen Erwartung von 640 bis 660 Mio. EUR. Die EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2019 wird voraussichtlich in der Größenordnung von 10 Prozent liegen, nach bisher 11 bis 14 Prozent, was vor allem auf die gesunkenen Umsatzerwartungen zurückzuführen ist.



"Während ich über die Verschiebung einiger großer Kundenprojekte von 2019 auf 2020 enttäuscht bin, sehen wir weiterhin Stärken in anderen Geschäftsbereichen", sagt Dr. Eric Taberlet, Vorstandsvorsitzender von Pfeiffer Vacuum. "Unser Engagement für unser strategisches Investitionsprogramm zur Steigerung von Marktanteilen, Umsatz und EBIT-Marge bleibt unverändert, auch wenn wir uns den kurzfristigen Marktvolatilitäten stellen müssen."



Pfeiffer Vacuum wird die 9-Monats-Finanzergebnisse zum 30. September 2019 am



5. November 2019 veröffentlichen.



Pfeiffer Vacuum Technology AG



Investor Relations



Heide Erickson



T +49 6441 802 1360



F +49 6441 802 1365



Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.de



Über Pfeiffer Vacuum



Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter



von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten



Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und



Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.200 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 8 Produktionsstandorte weltweit.



Weitere Informationen finden Sie unter group.pfeiffer-vacuum.com



























