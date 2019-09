DGAP-Ad-hoc: TeamViewer AG / Schlagwort(e): Börsengang





TeamViewer AG: Finaler Angebotspreis für die Aktien der TeamViewer AG auf 26,25 Euro pro Aktie festgelegt





24.09.2019 / 22:59 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung")

Finaler Angebotspreis für die Aktien der TeamViewer AG auf 26,25 Euro pro Aktie festgelegt

Göppingen, 24. September 2019 - Der finale Angebotspreis für die Aktien der TeamViewer AG (die "Gesellschaft") wurde heute auf 26,25 Euro pro Aktie durch die derzeitige Eigentümerin der Gesellschaft, der Tiger LuxOne S.à r.l. (die "Abgebende Aktionärin"), eine Gesellschaft mehrheitlich im Besitz von Fonds, die von der Beteiligungsfirma Permira beraten werden, festgelegt.

Insgesamt werden 84.000.000 nennwertlose Inhaberaktien (Stückaktien) der Gesellschaft aus dem Bestand der Abgebenden Aktionärin bei Investoren platziert, bestehend aus 60.000.000 Basis abzugebenden Aktien, 15.000.000 zusätzlich abzugebenden Aktien aus der vollständigen Ausübung der Erhöhungsoption, und 9.000.000 Aktien im Rahmen der Mehrzuteilung im Zusammenhang mit der Greenshoe Option.

Unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option beträgt das auf Basis des finalen Angebotspreises berechnete Angebotsvolumen ca. 2,21 Milliarden Euro. Der erwartete Streubesitzanteil liegt, unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option, bei 42,0 %.

Nach Vollzug des Angebots und unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe Option wird die Abgebende Aktionärin 58,0 % der Aktien der Gesellschaft halten.

Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich ab dem 25. September 2019 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol TMV, der Wertpapierkennnummer (WKN) A2YN90 und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2YN900 gehandelt. Abwicklung und Vollzug des Angebots sind für den 27. September 2019 geplant.

Ansprechpartner und Verantwortlicher für die Mitteilung



Martina Dier



Director, Communications



Telefon: +49 (0)7161 60692 410



E-Mail: press@teamviewer.com / ir@teamviewer.com

WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und sollte nicht zur Grundlage für eine Investitionsentscheidung in Bezug auf den Kauf, die Zeichnung oder sonstigen Erwerb von Wertpapieren gemacht werden. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und Meinungen werden zum Datum dieser Mitteilung geäußert, können sich ohne entsprechenden Hinweis ändern und erheben keinen Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die zur Bewertung der Gesellschaft erforderlich sind. In die in dieser Mitteilung enthaltenen und jegliche anderen mündlich kommunizierten Informationen sowie deren Vollständigkeit, Genauigkeit und Angemessenheit sollte, gleich für welchen Zweck, kein absolutes Vertrauen gesetzt werden.

Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen durch die Verwendung der Begriffe "können", "werden", "sollen", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder durch eine Negativformulierung dieser Begriffe oder andere Abweichungen derselben oder durch eine vergleichbare Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften der Gesellschaft oder ihrer Branche wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen und die Gesellschaft verpflichtet sich nicht öffentlich, zukunftsgerichtete Aussagen, die hierin abgegeben werden könnten, zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgte ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Wertpapierprospekts vom 11. September 2019 (der "Wertpapierprospekt"). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der TeamViewer AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wurde unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") veröffentlicht und ist bei der TeamViewer AG, Jahnstraße 30, 73037 Göppingen, Germany, oder auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.teamviewer.com kostenfrei erhältlich. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin sollte nicht als Empfehlung eines Erwerbs von Wertpapieren gewertet werden.

Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") ausgenommen. Weder wurden die Wertpapiere der Gesellschaft noch werden sie nach dem Securities Act registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben. Die hierin genannten Wertpapiere dürfen - bis auf in bestimmten Ausnahmefällen - nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an einen Staatsbürger, Einwohner oder Bürger Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland, ist diese Mitteilung nur an "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikel 2 lit. e) der Verordnung (EU) 2017/1129 vom 14.Juni 2017 gerichtet.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt und richtet sich nur an Personen, die (i) Anlageexperten ("Investment Professionals") im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Order") oder (ii) Personen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order (High Net Worth Companies, Unincorporated Associations usw.) sind (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument ist nur an Relevante Personen gerichtet und keine Person, die nicht eine Relevante Person ist, darf auf Grund dieses Dokuments tätig werden oder auf dieses vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, ist nur für Relevante Personen erhältlich und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen werden.

Die Gesellschaft und die Abgebende Aktionärin sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung oder Verantwortlichkeit ab, die in dieser Bekanntmachung beinhalteten, auf die Zukunft bezogenen Aussagen, zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Information, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.