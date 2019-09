DGAP-Ad-hoc: Westwing Group AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung





Westwing Group AG setzt erhöhte Marketinginvestitionen fort basierend auf mehr als 10% Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) im dritten Quartal und passt Prognose in Bezug auf die Profitabilität für das Gesamtjahr 2019 an





München, 25. September 2019 - Angesichts der positiven aktuellen und erwarteten Auswirkungen der erhöhten Marketinginvestitionen in den letzten Monaten (Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) im Q3 wieder bei über 10%) beabsichtigt Westwing, diese erhöhte Marketinginvestitionen auch im vierten Quartal 2019 im Interesse des weiteren Wachstums fortzusetzen.





Infolgedessen hat Westwing heute die Prognose für das Jahr 2019 neu bewertet. Für das aktuelle Jahr erwartet Westwing nun eine bereinigte EBITDA-Marge von rund -3,5%, innerhalb einer Bandbreite von einem Prozentpunkt (bisher: am unteren Ende der Spanne von -1% bis +1%). Ferner erwartet das Unternehmen, dass die Abflüsse aus dem Free Cash Flow den Wert von EUR -29 Mio. nicht überschreiten werden (bisher: EUR -25 Mio.).





Wie bei der Präsentation der Halbjahreszahlen angekündigt, erwartet Westwing, das Jahr 2019 am unteren Ende der aktualisierten Umsatzprognose von 6-12% Wachstum zu beenden. Während für das dritte Quartal ein bereinigtes EBITDA auf dem Niveau der ersten Jahreshälfte 2019 erwartet wird, rechnet Westwing für das vierte Quartal 2019 mit einem positiven bereinigten EBITDA und einem Umsatzwachstum von mehr als 10%.





Westwing wird seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal am 7. November 2019 veröffentlichen.







Kontakt:



Lorenz Erik Wittjen



General Counsel



ir@westwing.de















