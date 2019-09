DGAP-Ad-hoc: STINAG Stuttgart Invest AG / Schlagwort(e): Personalie





STINAG Stuttgart Invest AG: Amtsniederlegung des Vorstandsmitglieds Herrn Peter May





29.09.2019





Mit Wirkung zum 01. Oktober 2019 legt Herr Peter May, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der STINAG Stuttgart Invest AG und Geschäftsführer der STINAG Real Estate GmbH, seine Ämter nieder.



Der Aufsichtsrat hat die Entscheidung von Herrn Peter May mit Bedauern zur Kenntnis genommen und akzeptiert seinen Wunsch.



Seine Aufgaben im Vorstand der STINAG Stuttgart Invest AG übernimmt die alleinig im Vorstand verbleibende Vorstandsvorsitzende Frau Heike Barth. Sie übernimmt auch die alleinige Geschäftsführung der STINAG Real Estate GmbH.



Stuttgart, 29. September 2019



STINAG Stuttgart Invest AG

















