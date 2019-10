DGAP-News: Wirecard AG





/ Schlagwort(e): Kooperation













Wirecard, Libra Internet Bank und Rakuten Viber bringen Instant Messenger Payments zu Millionen von osteuropäischen Verbrauchern





04.10.2019 / 07:15







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





04. Oktober 2019



Wirecard, Libra Internet Bank und Rakuten Viber bringen Instant Messenger Payments zu Millionen von osteuropäischen Verbrauchern

- Der neue von Mastercard unterstützte Moneytou-Service erweitert die Rakuten Viber Messenger App, die weltweit bereits über eine Milliarde Nutzer hat

- Wirecard wickelt alle Kartentransaktionen innerhalb der App ab und sorgt für ein optimales Nutzererlebnis

- Es wird erwartet, dass bis Ende des Jahres 25 Millionen Verbraucher den Service nutzen





Aschheim (München). Wirecard, der weltweit tätige Innovationsführer für digitale Finanztechnologie, startet gemeinsam mit Rakuten Viber und dessen Partner NeoPay einen neuen Geldüberweisungsservice für Nutzer der Viber Instant Messaging App. Mit "Moneytou - powered by Mastercard" können Nutzer schnell und sicher Geld über die Messaging App senden, die weltweit über eine Milliarde Nutzer zählt. Wirecard wickelt dabei alle Peer-to-Peer (P2P)-Transaktionen über digitale Payment-Karten ab. Libra Internet Bank agiert dabei als lokaler Acquirer. Nach der Markteinführung in Ungarn wird der Dienst schnell in weiteren osteuropäischen Märkten ausgerollt. Es wird erwartet, dass bis Ende dieser ersten Phase 25 Millionen Verbraucher den Service nutzen werden.

Digital-affine Verbraucher nutzen heute vermehrt flexible, schnelle und einfache Bezahlmöglichkeiten - sei es mit herkömmlichen Karten oder über Payment-Apps. Auch P2P-Payment-Dienste wie Moneytou sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Einer aktuellen Umfrage von Early Warning Services zufolge haben bereits drei Viertel der Millennials und über zwei Drittel der Generation X P2P zum Senden oder Empfangen von Geld verwendet. Laut eMarketer wird im kommenden Jahr allein in den USA über 200 Milliarden Dollar durch P2P-Zahlungsmethoden fließen.

Besonders Geschwindigkeit ist in der heutigen digitalen Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. Mit Moneytou erscheinen Überweisungen unmittelbar auf dem Guthabenkonto des Empfängers und können per Karte ausgegeben oder in bar abgehoben werden. Um einen reibungslosen und benutzerfreundlichen Ablauf zu garantieren, können Kunden mehrere Karten in der Viber App registrieren. Alle Transaktionen zwischen den Nutzern werden von Wirecard abgewickelt.

"Der Sofortnachrichtendienst Rakuten Viber ist weltweit sehr beliebt mit mittlerweile über einer Milliarde registrierter Nutzer", erklärt Utku Ogrendil, Regional Managing Director von Wirecard. "Die App wird vor allem genutzt, um Fotos und Videos zu teilen. Die Möglichkeit, Geld auszutauschen, ist der nächste logische Schritt. Wir sind stolz darauf, einer der Launch-Partner für diesen neuen Service zu sein. Verbraucher können nun bequem und mit wenigen Klicks eine Rechnung teilen, Geld für ein gemeinsames Geschenk sammeln oder ihrem Kind Taschengeld geben."

"Wertvolle Lösungen für Kunden zu bieten - dieses Ziel verfolgen wir von Anfang an. Wir sind stolz auf die neueste Erweiterung Moneytou, die wir gemeinsam mit Unternehmen wie Mastercard, NeoPay und Wirecard starten. Dank der Expertise von Wirecard bei der Zahlungsabwicklung und im technischen Support können wir einen reibungslosen Ablauf für alle Nutzer sicherstellen, die mit dem neuen Service Geld an Freunde und Familienangehörige überweisen möchten. Wir freuen uns darauf, den Service bis Ende des Jahres auf weitere Märkte auszudehnen", sagt Cristina Constandache, Chief Revenue Officer bei Rakuten Viber.

"Wir freuen uns, mit Wirecard an diesem Projekt teilzunehmen und zu einer einzigartigen Zahlungslösung beizutragen, die sich in der gesamten Region durchsetzen wird. Derartige Partnerschaften sind ideal für uns als kundenorientiertes, agiles und digitales Unternehmen", sagt Emil Bituleanu, CEO von Libra Internet Bank.

Um Geldbeträge an Verwandte oder Freunde zu überweisen, müssen Nutzer einfach auf das Moneytou-Symbol in der Rakuten Viber App tippen - ohne lange Bankkontonummern oder Bankleitzahlen zu benötigen. Sie können bis zu 125.000 HUF (ungarische Forint) pro Monat und bis zu 780.000 HUF pro Jahr senden.

Rakuten Viber ist eine kostenlose, sichere Software-Anwendung für Telefonie und Sofortnachrichten, die auf Android, iPhone oder iPad, Microsoft Windows, MacOS und Linux verfügbar ist. Mehr als eine Milliarde Nutzer kommunizieren per Telefon, Video oder Messenger. Sämtliche Viber Anrufe und Nachrichten werden verschlüsselt. Darüber hinaus bietet Rakuten Viber einen kostenpflichtigen internationalen Festnetz- und Mobilfunkdienst namens Viber Out.

Wirecard-Kontakt:





Wirecard AG



Iris Stoeckl



VP Corp. Comm./IR



Tel.: +49 (0) 89-4424-1424



E-Mail: iris.stoeckl@wirecard.com



http://www.wirecard.de



ISIN DE0007472060



Reuters: WDI.GDE



Bloomberg: WDI GY

Über Wirecard:





Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Rakuten Viber Kontakt:





E-Mail: media@viber.com

Über Rakuten Viber:





Bei Rakuten Viber verbinden wir Menschen. Egal, wer sie sind, oder woher sie kommen. Unsere globale Anwendergemeinde hat Zugang zu einer Vielzahl von Funktionen wie persönlichen Chats, Videoanrufen, Gruppennachrichten sowie Updates und Diskussionen mit ihren Lieblingsmarken und Prominenten. Wir stellen sicher, dass unsere Benutzer eine sichere und freie Plattform haben, um ihre Gedanken mit anderen zu teilen. Rakuten Viber ist Teil der Rakuten Inc., einem weltweit führenden Anbieter von E-Commerce und Finanzdienstleistungen. Es ist der offizielle Kommunikationskanal des FC Barcelona und der offizielle Instant Messaging und Calling App Partner der Golden State Warriors. Werden Sie noch heute Mitglied bei Viber und genießen Sie das beste Kommunikationserlebnis der Welt.

Über Libra Bank:





Libra Internet Bank, Teil der amerikanischen Investmentgruppe New Century Holdings (NCH), ist eine der am schnellsten wachsenden Banken in der CEE-Region und wurde 2018 als innovativste Bank in Rumänien ausgezeichnet. Die Bank arbeitet eng mit verschiedenen Fintechs zusammen, um kreative Lösungen in Mittel- und Osteuropa umzusetzen.

Kontakt:Iris StöcklVP Corp.Com./IRTel.: +49 (0) 89-4424-1424e-Mail: iris.stoeckl@wirecard.comhttp://www.wirecard.deISIN DE0007472060Reuters: WDI.GDEBloomberg: WDI GY