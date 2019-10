DGAP-Ad-hoc: 4SC AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung





4SC AG beschließt Ausgabe neuer Aktien; Santo und ATS verpflichten sich zur Zeichnung bzw. zum Kauf der neuen Aktien



Planegg-Martinsried, 7. Oktober 2019 - Der Vorstand der 4SC AG ("4SC") (4SC, FWB Prime Standard: VSC) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats grundsätzlich die Umsetzung einer Bar-Kapitalerhöhung für die Finanzierung der weiteren Entwicklung ihres zweiten Medikamentenkandidaten Domatinostat beschlossen. Dazu soll eine Erhöhung des Grundkapitals von EUR 35.325.216,00, und zwar unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals um bis zu EUR 10.647.553,00 auf bis zu EUR 45.972.769,00, im Rahmen einer Bar-Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch die Ausgabe von bis zu 10.647.553 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00, vorbereitet werden. Die neuen Aktien (die "Angebotsaktien"), werden den bestehenden Aktionären durch die MainFirst Bank AG, Frankfurt am Main, im Wege des mittelbaren Bezugsrechtes angeboten.



Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 2,10. Das Bezugsverhältnis wird 3:1 betragen. Ein organisierter Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Die Bezugsfrist soll voraussichtlich am 28. Oktober 2019 beginnen und voraussichtlich am 11. November 2019 um Mitternacht (24 Uhr MESZ) enden. Die im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogenen Aktien werden nach dem Ende der Bezugsfrist internationalen institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung durch die MainFirst Bank AG zum Erwerb angeboten.



Verpflichtungen von Santo und ATS



Die Altaktionärinnen der Gesellschaft, Santo Holding (Deutschland) GmbH ("Santo") und ATS Beteiligungsverwaltung GmbH ("ATS") haben sich gegenüber der Gesellschaft und der MainFirst Bank AG unwiderruflich schriftlich verpflichtet, (1.) alle ihnen zustehenden Bezugsrechte in Gänze auszuüben und (2.) im Rahmen der zuvor bezeichneten Privatplatzierung sämtliche neue Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet oder an neue Investoren im Rahmen der Privatplatzierung verkauft wurden, zu erwerben. Bevor die neuen Aktien neuen Investoren im Rahmen der Privatplatzierung angeboten werden, erhalten Santo und ATS eine bevorrechtigte Zuteilung hinsichtlich eines größeren Teils der nicht von Aktionären im Rahmen des Bezugsrechtsangebotes bezogenen neuen Aktien.



Die Gesellschaft wird einen Nettoemissionserlös aus dem Angebot in Höhe von voraussichtlich rund EUR 22 Mio. erhalten.



Bezugsangebot und Wertpapierprospekt



Weitere Einzelheiten des Angebots können dem Bezugsrechtsangebot entnommen werden, welches voraussichtlich am 25. Oktober 2019 im Bundesanzeiger veröffentlicht sowie auf der Internetseite www.4sc.de aufrufbar sein wird. Das öffentliche Angebot der Aktien aus der Barkapitalerhöhung und die Zulassung der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen auf Basis eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu billigenden Wertpapierprospekts. Folglich erfolgen das Angebot und die Zulassung der Angebotsaktien zum Handel vorbehaltlich der Billigung durch die BaFin. Der Prospekt wird auf der Internetseite der 4SC AG www.4sc.de aufrufbar sein.







Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über 4SC



Das biopharmazeutische Unternehmen 4SC AG entwickelt niedermolekulare Medikamente, die Krebskrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf bekämpfen. Die 4SC-Pipeline ist durch ein umfangreiches Patentportfolio geschützt und umfasst zwei Medikamentenkandidaten in klinischer Entwicklung: Resminostat und Domatinostat.



4SC geht für künftiges Wachstum und Wertsteigerung Partnerschaften mit Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen ein und wird zugelassene Medikamente in ausgewählten Regionen schließlich eventuell auch selbst vermarkten.



4SC hat ihren Hauptsitz in Planegg-Martinsried bei München, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt 47 Mitarbeiter (Stand: 30. Juni 2019) und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (FSE Prime Standard: VSC; ISIN: DE000A14KL72).



