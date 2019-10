DGAP-Ad-hoc: METRO AG / Schlagwort(e): Verkauf





METRO AG veräußert Mehrheitsanteil an METRO China an Wumei Technology Group





11.10.2019 / 14:45 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Die METRO AG ("METRO") hat heute eine Vereinbarung mit Wumei Technology Group, Inc. ("Wumei"), einem führenden chinesischen Einzelhändler, über eine strategische Partnerschaft bezüglich METRO"s chinesischem Geschäftsbetrieb ("METRO China") abgeschlossen. Diese Partnerschaft beinhaltet den Verkauf der gesamten indirekten Beteiligung der METRO an METRO China an eine Tochtergesellschaft von Wumei ("Käufer") für einen Unternehmenswert (enterprise value, 100%) von etwa EUR 1,9 Milliarden. Die Gegenleistung umfasst (i) einen geschätzten Netto-Mittelzufluss von über EUR 1,0 Milliarde und (ii) eine Beteiligung von METRO in Höhe von etwa 20% am Käufer als künftiger Muttergesellschaft von METRO China.



Der Vollzug dieser Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.





Kontakt:



METRO AG



Sabrina Ley



Director Investor Relations

