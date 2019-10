DGAP-Ad-hoc: CANCOM SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Vertrag





CANCOM übernimmt Managed-Services-Anbieter Novosco Group Limited





14.10.2019 / 14:04 CET/CEST





CANCOM übernimmt Managed-Services-Anbieter Novosco Group Limited

München, 14. Oktober 2019 - Vertreter der CANCOM Gruppe und der Novosco Group Limited unterzeichneten heute einen Kaufvertrag zur Übernahme von 100 Prozent der Gesellschaftsanteile der Novosco Group Limited. Durch die Übernahme der Muttergesellschaft wird die gesamte Novosco Group mit Sitz in Belfast, Vereinigtes Königreich, Teil der CANCOM Gruppe. Die Transaktion soll noch am heutigen Tag abgeschlossen werden.

Das Gesamtvolumen der Transaktion beträgt rund 70 Mio. GBP. Davon werden rund 60 Mio. GBP an die Eigentümer in bar ausgezahlt. Hinzu kommen Anteile an der Käufergesellschaft CANCOM Ltd, die an die Verkäufer der Novosco Group ausgegeben werden. Die Gesamthöhe der ausgegebene Anteile an der CANCOM Ltd beträgt 7,5 Prozent und die Verkäufer bleiben im operativen Geschäft aktiv.

Die Novosco Group ist ein IT-Dienstleister mit Sitz in Belfast, Vereinigtes Königreich, und unterhält Niederlassungen in Dublin, Republik Irland, und Manchester, Vereinigtes Königreich. Das Unternehmen unterstützt Kunden im Vereinigten Königreich und in Irland vor allem mit Managed Services und Cloud-basierten Dienstleistungen. Hinzu kommen unter anderem IT-Beratung und Support. Die Novosco Group plante vor der Transaktion im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von rund 55 Mio. GBP und eine EBITDA-Marge von rund 17 Prozent zu erzielen. Das Unternehmen hat rund 300 Mitarbeiter. Zusammen mit den bereits im vergangenen Jahr übernommenen Gesellschaften im Vereinigten Königreich baut CANCOM mit dieser Transaktion die Marktpräsenz dort weiter aus und ist zukünftig auch erstmals direkt im irischen IT-Markt aktiv.

