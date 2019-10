DGAP-News: MediClin AG





Offenburg, 14. Oktober 2019



Veränderung im Aufsichtsrat der MEDICLIN



Der Aufsichtsratsvorsitzende der MEDICLIN Aktiengesellschaft (MEDICLIN), Dr. Ulrich Wandschneider, hat den Vorstand und den Aufsichtsrat heute darüber informiert, dass er sein Mandat als Mitglied im Aufsichtsrat und somit auch dessen Vorsitz aus persönlichen Gründen unter Berücksichtigung der in der Satzung vereinbarten Frist zum 15. November 2019 niederlegen wird.



Dr. Ulrich Wandschneider war von November 2004 bis Ende Mai 2012 Vorsitzender des Vorstands der MEDICLIN. Seit Juni 2012 ist er Mitglied im Aufsichtsrat des Unternehmens und Vorsitzender dieses Gremiums.



Der Vorstand der MEDICLIN bedauert die Entscheidung von Herrn Dr. Wandschneider und dankt ihm für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.







Über die MEDICLIN AG (Ticker: MED; WKN: 659 510)



Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 36 Kliniken, sieben Pflegeeinrichtungen, zwei ambulante Pflegedienste und zehn Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN verfügt über rund 8.350 Betten und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN dem Patienten die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDIC-LIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf - zu Hause oder in der Pflegeeinrichtung.



