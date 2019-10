DGAP-Ad-hoc: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung





HelloFresh SE erhöht Prognose für die bereinigte EBITDA ("AEBITDA") Marge und das Umsatzwachstum für 2019 aufgrund guter Ergebnisse in Q3 2019



Berlin, 14. Oktober 2019 - Aufgrund einer besser als erwarteten Performance im dritten Quartal 2019, insbesondere im Monat September, erwartet die HelloFresh SE ("Gesellschaft") aktuell für das volle Geschäftsjahr 2019 auf Konzernebene ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von ca. 31% bis 33% (bisher: 28% bis 30%) und eine positive AEBITDA Marge (AEBITDA in Prozent des Umsatzes) von ca. 0,50% bis 1,75% (bisher: -1% bis 1%).



Der Konzernumsatz für das dritte Quartal 2019 wird voraussichtlich zwischen EUR 438 Millionen und EUR 441 Millionen betragen. Das AEBITDA des dritten Quartals 2019 beträgt auf Konzernebene voraussichtlich zwischen EUR 13,5 Millionen und EUR 15,5 Millionen. Auf Segmentebene erzielten beide operativen Segmente der Gesellschaft (International und USA) ein positives AEBITDA im dritten Quartal 2019.



Die Gesellschaft wird ihren Quartalsbericht für das dritte Quartal 2019 wie geplant am 5. November 2019 veröffentlichen. Die finalen Zahlen für das dritte Quartal 2019 können von den in dieser Mitteilung enthaltenen Spannen abweichen.



Hinsichtlich der Definition der alternativen Leistungskennzahl AEBITDA verweist die Gesellschaft auf die diesbezügliche Definition in ihrem Geschäftsbericht 2018, der auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht ist.



Rechtlicher Hinweis



Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen betreffend das Geschäft, die wirtschaftliche Entwicklung und die Ergebnisse der Gesellschaft, des HelloFresh-Konzerns oder der Branche, in der der HelloFresh-Konzern tätig ist. Diese Aussagen können durch Signalwörter wie etwa "erwarten", "glauben", "schätzen", "planen", "zielen" oder "prognostizieren" und ähnliche Ausdrücke oder aus dem Kontext heraus identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Aussagen zu Strategie, Ausblick und Wachstumserwartungen, Zukunftspläne und Potenzial für zukünftiges Wachstum, Wachstum der Produkte und Dienstleistungen in neuen Märkten, Branchentrends, sowie die Auswirkungen regulatorischer Initiativen. Diese Aussagen wurden auf Basis aktueller Informationen und Annahmen getroffen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Zahlreiche Gründe können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesem Dokument beschrieben sind und weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

















