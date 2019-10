DGAP-News: CECONOMY AG





/ Schlagwort(e): Personalie













CECONOMY AG: Aufsichtsrat der CECONOMY AG beschließt Veränderungen in der Konzernführung (News mit Zusatzmaterial)





17.10.2019 / 21:14







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Aufsichtsrat der CECONOMY AG beschließt Veränderungen in der Konzernführung



- Trennung von CEO Jörn Werner in gegenseitigem Einvernehmen; AR-Mitglied Dr. Bernhard Düttmann übernimmt für zwölf Monate Position des Vorstandsvorsitzenden



- Strategieprozess des Unternehmens wird weiter wie geplant umgesetzt; Etablierung eines Transformation Committee unter Leitung von Dr. Bernhard Düttmann



Düsseldorf, 17. Oktober 2019 - In einer außerordentlichen Sitzung haben der Aufsichtsrat der CECONOMY AG (CECONOMY) und Jörn Werner, Vorsitzender des Vorstands (CEO), in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, sich mit sofortiger Wirkung zu trennen. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat Dr. Bernhard Düttmann, Mitglied des Aufsichtsrats, für die Dauer von zwölf Monaten zum Vorsitzenden des Vorstands (CEO) bestellt. Düttmann wird zudem Arbeitsdirektor und verantwortet neben Personal die Strategie des Konzerns. Die Zusammenarbeit, insbesondere bei der Implementierung der Strategie, wird unter Leitung von Dr. Bernhard Düttmann durch ein Transformation Committee sichergestellt, dem der Vorstand der CECONOMY und die Geschäftsführung von MediaMarktSaturn angehören. Ab dem 17. Oktober 2019 besteht der Vorstand der CECONOMY aus Dr. Bernhard Düttmann (CEO) und Karin Sonnenmoser (CFO).



"Wir danken Herrn Werner für sein Engagement und die geleistete Arbeit. Er hat die strategische Weiterentwicklung von CECONOMY aktiv mitgestaltet. Mit Blick auf die Führung des Unternehmens gibt es jedoch unterschiedliche Auffassungen zwischen ihm und dem Aufsichtsrat, so dass die Trennung ein konsequenter Schritt ist", sagt Jürgen Fitschen, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Ihren laufenden Strategieprozess wird die CECONOMY AG nun unter der Führung von Dr. Düttmann fortführen und das Ergebnis wie geplant rund um den Jahreswechsel vorstellen. Nach Abschluss des letzten Geschäftsmonats im Geschäftsjahr 2018/19 gibt es zudem keinerlei Anhaltspunkte, dass CECONOMY ihre Prognose nicht erreicht.



Dr. Bernhard Düttmann war bereits von Januar bis März 2019 interimistisch als Mitglied des Vorstands der CECONOMY tätig. "In dieser Zeit hat er umfangreich mit den Einheiten des Konzerns gearbeitet und das Vertrauen der Mitarbeiter bei CECONOMY und MediaMarktSaturn gewonnen. Gemeinsam mit dem Managementteam von MediaMarktSaturn hat er die Weichen für das erfolgreich laufende Kosten- und Effizienzprogramm gestellt. Während seiner Zeit hat er auch die Detaillierung der ersten Initiativen zur Neuaufstellung unterstützt", so Fitschen.



"Bereits bei meinem ersten Einsatz als Mitglied des Vorstands von CECONOMY habe ich viele Mitarbeiter des Konzerns kennengelernt. Ich freue mich auf die Aufgabe und die Möglichkeiten, die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen weiter zu stärken und mit der Geschäftsführung der MediaMarktSaturn den Strategieprozess erfolgreich zum Abschluss zu bringen", sagt Dr. Bernhard Düttmann.







Über CECONOMY



Die CECONOMY AG vereinfacht das Leben in der digitalen Welt. Die Gesellschaft ist führend für Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren.







***



Communications, Public Policy & Sustainability



Telefon +49 (0) 211 5408-7125



Email presse@ceconomy.de



Website https://www.ceconomy.de/en/presse/



Investor Relations



Telefon +49 (0) 211 5408-7222



Email IR@ceconomy.de



Website https://www.ceconomy.de/en/investor-relations/





Zusatzmaterial zur Meldung:



Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=SMGQEMBDPT

Dokumenttitel: Aufsichtsrat der CECONOMY AG beschließt Veränderungen in der Konzernführung





17.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de