1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Titel:



Vorname:

Götz

Nachname(n):

Gollan



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Position:

Vorstand







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

NANOGATE SE





b) LEI

529900MAEE0JC114QU25



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE000A0JKHC9





b) Art des Geschäfts

Annahme der Gewährung von 2.500 Aktienoptionen im Rahmen des von der Hauptversammlung der Nanogate SE am 27. Juni 2018 beschlossenen Mitarbeiterbeteiligungsprogramms "Aktienoptionsplan 2018". Die Ausübbarkeit der Aktienoptionen hängt insbesondere von der Erreichung des Erfolgsziels und dem Ablauf der vierjährigen Wartezeit ab. Der bei der Ausübung der Bezugsrechte für den Bezug einer Aktie zu entrichtende Basispreis entspricht 100% des durchschnittlichen Schlusskurses (arithmetisches Mittel) der Aktie der Nanogate SE im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse an den fünf dem Ausgabezeitraum unmittelbar vorangehenden Börsentagen. Weitere Einzelheiten zum Aktienoptionsplan 2018 lassen sich dem auf der Internetseite der Nanogate SE (https://www.nanogate.com/de/investoren/hauptversammlung) veröffentlichten Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt (TOP) 7 der ordentlichen Hauptversammlung am 27. Juni 2018 entnehmen.

Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

nicht bezifferbar





nicht bezifferbar







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

nicht bezifferbar





nicht bezifferbar







e) Datum des Geschäfts

2019-10-18; UTC+2





f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes



