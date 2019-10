DGAP-News: NFON AG





Corporate News



NFON AG: Active Ownership Fund unterstützt Wachstumsstrategie durch Ausübung von Optionsanleihe



- Active Ownership Fund bezieht 964.015 neue Inhaber-Stammaktien der NFON AG aus Optionsanleihe zu 11,00 Euro pro Aktie - Emissionserlös für NFON rund 10,6 Mio. Euro



- Grundkapital der NFON AG erhöht sich auf insgesamt 15.055.569,00 Euro eingeteilt in 15.055.569 Aktien ohne Nennbetrag



- Active Ownership Fund unterstützt mit Investment die bestehende Wachstumsstrategie im Markt für Cloud-Telefonie und setzt auf langfristiges Wachstum







München, 21. Oktober 2019 - Die NFON AG (zusammen mit den Tochtergesellschaften "NFON" oder das "Unternehmen"), der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter (Telefonanlage aus der Cloud), teilt mit, dass der Active Ownership Fund, Luxemburg, ("AOC") die Option über 964.015 Aktien aus dem im Juli 2019 von NFON im Rahmen einer Optionsanleihe ausgegebenen Optionsschein vollständig ausübt und damit insgesamt 964.015 neu ausgegebene Inhaber-Stammaktien der NFON AG zum Preis von 11,00 Euro je Aktie bezieht. Auf jede Aktie entfällt ein Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro. Im Rahmen der Optionsausübung fließt NFON ein Emissionserlös von rund 10,6 Mio. Euro zu.



Hans Szymanski, CEO & CFO der NFON AG: "Mit AOC als drittgrößtem Aktionär gewinnen wir einen Investor und Partner, der von unserer Wachstumsstrategie überzeugt ist und langfristig an unserem Wachstum teilhaben will. Mit dieser Transaktion haben wir unseren Handlungsspielraum auch für M&A-Aktivitäten erweitert. In einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld mit finanzstarken Investoren und Unternehmen sind Schnelligkeit und Flexibilität ganz wesentliche Faktoren für den Erfolg einer Akquisition. Durch das Engagement von AOC gewinnen wir weiteren Spielraum für zusätzliche Investitionen."



Bei einer noch für 2019 avisierten außerordentlichen Hauptversammlung ist geplant, Günter Müller, den Geschäftsführer der Milestone Venture Capital GmbH, und Florian Schuhbauer, Gründungspartner von AOC, zur Wahl in den Aufsichtsrat vorzuschlagen. Bei einer erfolgreichen Wahl wären damit zwei der größten Anteilseigner der NFON AG auch im Aufsichtsrat vertreten.



Florian Schuhbauer, Gründungspartner von AOC, sagte: "Die Erhöhung unseres Anteils auf nunmehr rund 9 % und die damit einhergehende Bereitstellung von Wachstumskapital ist Ausdruck des großen Potenzials, das wir in NFON sehen, und unserem Vertrauen in das Management-Team. NFON ist hervorragend positioniert, um den Markt für Cloud-Telefonie zu konsolidieren. Damit passt NFON hervorragend zu unserem Investmentfokus auf gut positionierte und zukunftsorientierte Unternehmen. Wir freuen uns darauf, die Wachstumsstrategie des Unternehmens langfristig zu unterstützen und stehen bereit, die Entwicklung von NFON im Aufsichtsrat zu begleiten."







Kontakt Investor Relations



NFON AG



Sabina Prüser



Head of Investor Relations



+49 89 45300 134

sabina.prueser@nfon.com



Medienkontakte



NFON AG



Thorsten Wehner



Vice President Public Relations



+49 89 45300 121

thorsten.wehner@nfon.com



Über die NFON AG



Die NFON AG mit Headquarter in München ist der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter und zählt über 30.000 Unternehmen in 15 europäischen Ländern zu seinen Kunden. NFON bietet mit Cloudya eine einfache, unabhängige und verlässliche Lösung für moderne Cloud-Businesskommunikation. Weitere Premium- und Branchenlösungen ergänzen das Portfolio im Bereich Cloud-Kommunikation. Mit unseren intuitiven Kommunikationslösungen ermöglichen wir es Europas Unternehmen, jeden Tag ein wenig besser zu werden. NFON ist die neue Freiheit der Businesskommunikation. https://corporate.nfon.com/de/



