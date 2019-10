DGAP-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis





CECONOMY AG: Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 auf Vorjahresniveau





23.10.2019 / 19:24 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die CECONOMY AG (CECONOMY) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 bezogen auf ihr Ergebnis eine leicht über den Erwartungen liegende Entwicklung erreicht. Auf Basis vorläufiger Zahlen erwartet CECONOMY für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018/19 ein EBITDA und EBIT auf Vorjahresniveau (Vergleichsgrößen Vorjahr: EBITDA 630 Mio. EUR und EBIT 399 Mio. EUR), jeweils ohne Berücksichtigung der Ergebnisbeiträge aus der Beteiligung an Fnac Darty S.A.





Das Ergebnis liegt somit leicht oberhalb der ursprünglichen Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018/19, die einen leichten Rückgang sowohl von EBITDA als auch EBIT vorsah. Dies ist maßgeblich auf eine besser als erwartete operative Geschäftsentwicklung in Spanien, Italien und Deutschland im vierten Quartal zurückzuführen.





Ferner erwartet CECONOMY für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018/19 eine Steigerung des währungs- und portfoliobereinigten Umsatzes von rund +0,8 Prozent. Wie erwartet entwickelte sich das Nettobetriebsvermögen (NWC) moderat rückläufig und fiel voraussichtlich rund 330 Mio. EUR niedriger gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum aus. Darin sind nicht enthalten rund -20 Mio. EUR bedingt durch den separaten Ausweis von Vermögenswerten und Schulden der Veräußerungsgruppe MediaMarkt Griechenland. Unter Einbeziehung dieses Effekts aus der Veräußerungsgruppe fiel das Nettobetriebsvermögen voraussichtlich um rund 310 Mio. EUR niedriger gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum aus.





Die Prognose erfolgte wechselkursbereinigt und vor Portfolioveränderungen. Aufwendungen im Zusammenhang mit dem am 29. April 2019 verkündeten Kosten- und Effizienzprogramm sind nicht enthalten. Auch sind Aufwendungen unberücksichtigt für Führungswechsel im Top-Management im ersten Quartal 2018/19.





Alle veröffentlichten Zahlen und Aussagen sind vorläufig und ungeprüft. Die detaillierten Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 2018/19 werden am 17. Dezember 2018 um 07:00 Uhr MEZ veröffentlicht.





Finanzkennzahlen: Erläuterungen zu den herangezogenen Finanzkennzahlen sind in dem auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichten Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2017/18 (vgl. S. 48 bis 51) unter dem folgenden Link abrufbar:



https://www.ceconomy.de/media/geschaftsbericht_2017-18_-_konz_ernabschluss_der_ceconomy_ag.pdf





Mitteilende Person: Stephanie Ritschel, Head of Investor Relations, CECONOMY AG