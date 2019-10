Nürnberg/Amsterdam, 24. Oktober 2019





Uns wurde am 23. Oktober 2019 eine im Sinne der holländischen WFT meldepflichtige Transaktion der Axxion S.A. bekannt, wonach ihr Stimmrechtsanteil an der ad pepper media International N.V. , Amsterdam, Niederlande, ISIN: NL0000238145, WKN: 940883



am 02. Juni 2016 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 2,83% (das entspricht 650.000 Stimmrechten) betrug.







ad pepper media International N.V.



Der Vorstand