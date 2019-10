DGAP-News: Pyrolyx AG





Die Pyrolyx AG (Pyrolyx oder Das Unternehmen) gibt bekannt, dass sie in den kommenden Wochen mit dem Versand von Produkten an Kunden aus ihrem Werk in Terre Haute, Indiana, beginnt.

Das Unternehmen hat eine weitere Kreditlinie in Höhe von EUR 3,5 Mio. an Pyrolyx USA Inc. vergeben. Das Darlehen ist besichert, verzinst und schließt eine 10-jährige Garantie auf 39 Aktien der Pyrolyx USA (1% des genehmigten Kapitals) zu einem Ausübungspreis von US$ 11.010,50 pro Aktie mit ein.

Über Pyrolyx:

Die Pyrolyx AG (WKN A2E4L4) ist weltweit führend bei der Gewinnung von rCB (Recovered Carbon Black) aus Altreifen. rCB wird sowohl zur Herstellung von Neureifen als auch im Kunststoff eingesetzt, Technische Industrie, Gummi- und Masterbatchindustrie.

Die Aktien der Gesellschaft (ARBN: 618 212 267) sind an den Börsen in Frankfurt und Düsseldorf notiert, sowie CDIs an der ASX (Australian Stock Exchange) unter dem Ticker PLX (ASX: PLX). Weitere Informationen finden Sie unter www.pyrolyx.com

