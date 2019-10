DGAP-Ad-hoc: Landesbank Baden-Württemberg / Schlagwort(e): Anleihe





Die Landesbank Baden-Württemberg hat ihre erste Additional-Tier-1-Anleihe erfolgreich begeben und optimiert damit ihre Kapitalstruktur. Die Anleihe hat ein Volumen von 750 Mio. Euro und einen festen Kupon von 4 % pro Jahr. Das Orderbuch war mehrfach überzeichnet. Die Anleihe wird an der Börse Luxemburg gelistet.



Die nachrangige Anleihe erfüllt die Anforderungen der Capital Requirements Regulation (CRR) für zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1). Die Anleihe verfügt über eine unbestimmte Laufzeit mit einem frühestmöglichen Kündigungstermin für die Emittentin im April 2025. Die Anleihebedingungen sehen ein zeitweiliges Herabschreiben für den Fall vor, dass die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) der Bank unter die Marke von 5,125 % fällt.



Kontakt:



Oliver Lier



Leiter des Bereichs Recht



Am Hauptbahnhof 2



70173 Stuttgart



+49 711 127-73634



Oliver.Lier@lbbw.de

