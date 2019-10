DGAP-News: Eisen- und Hüttenwerke AG





Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat und Vorstand der Gesellschaft







Sowohl im Aufsichtsrat als auch im Vorstand der Eisen- und Hüttenwerke AG hat es folgende personelle Veränderungen gegeben:



Aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden sind Frau Ulrike Höffken mit Wirkung zum 31.03.2019 sowie Herr Andreas J. Goss mit Wirkung zum 15.06.2019. Die vakanten Aufsichtsratsämter wurden durch Beschluss des Amtsgerichts Koblenz im Wege des gerichtlichen Ergänzungsverfahrens nach § 104 Abs. 2 Satz 2 AktG entsprechend nachbesetzt. Anstelle von Frau Höffken ist nunmehr Frau Louise Öfverström, Head of Controlling, Accounting & Risk der thyssenkrupp Steel Europe AG, und anstelle von Herrn Goss ist Herr Bernhard Osburg, Chief Commercial Officer, Mitglied des Vorstandes der thyssenkrupp Steel Europe AG, Ressort Vertrieb, zum Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft bestellt worden. Frau Öfverström hat jedoch ihr Amt bereits zum Ablauf des 31.12.2019 niedergelegt, da sie auf eigenen Wunsch und in gegenseitigem Einvernehmen zu diesem Zeitpunkt aus dem thyssenkrupp-Konzern ausscheiden wird. Ein Nachfolger/eine Nachfolgerin soll in der am 13.03.2020 stattfindenden Hauptversammlung der Gesellschaft gewählt werden.



In der Aufsichtsratssitzung am 20.09.2019 wurde das amtierende Aufsichtsratsmitglied, Herr Premal A. Desai, von den Aufsichtsratsmitgliedern zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt.



Herr Dr. Jens Overrath, Mitglied des Vorstandes der Eisen- und Hüttenwerke AG, ist auf eigenen Wunsch und in gegenseitigem Einvernehmen mit Wirkung zum Ablauf des 30.09.2019 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausgeschieden. Zu seinem Nachfolger im Amt des Vorstandes der Eisen- und Hüttenwerke AG, Andernach, wurde Herr Georgios Giovanakis gewählt. Herr Giovanakis hat langjährige, internationale Erfahrungen bei thyssenkrupp gesammelt, zuletzt als CFO und Board Member bei der Business Area Components Technology (Berco Gruppe in Italien).



Herr Dr. Biele bleibt weiterhin Mitglied des Vorstandes der Eisen- und Hüttenwerke AG.



Andernach, 29. Oktober 2019



