Vorstand der CompuGroup Medical SE beschließt Beendigung des Aktienrückkaufprogramms



Koblenz, 31. Oktober 2019 - Der Vorstand der CompuGroup Medical SE, Koblenz, ISIN DE0005437305, hat heute beschlossen, das am 17. September 2019 angekündigte Aktienrückkaufprogramm mit sofortiger Wirkung zu beenden.



Die Gesamtzahl der von der CompuGroup Medical SE im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 18. September 2019 erworbenen Aktien beträgt 415.599. Die Gesamtzahl der von der CompuGroup Medical SE derzeit gehaltenen eigenen Aktien beträgt 4.806.709 Stück. Dies entspricht 9,03% aller Aktien der CompuGroup Medical SE.



