SPORTTOTAL AG: Verschiebungen von Großprojekten in das Jahr 2020 führen zu Prognoseanpassung





31.10.2019





- Umsatz bei 37 bis 39 Mio. Euro und EBIT bei -11 bis -12 Mio. Euro erwartet



- Kassenbestand per 30.10.2019 bei 8,5 Mio. Euro



- Vorfinanzierung der Großprojekte gewährleistet







Köln, 31.10.2019. Aufgrund von Verschiebungen zweier Großaufträge für die technische Ausrüstung von Rennstreckenprojekten in das Jahr 2020 reduziert die SPORTTOTAL AG ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr auf einen nun erwarteten Umsatz von 37 bis 39 Mio. Euro und ein EBIT von -11 bis -12 Mio. Euro. Ursprünglich hatte SPORTTOTAL ein Umsatzvolumen von 60 bis 70 Mio. Euro und ein EBIT in der Bandbreite von -4 bis +0,5 Mio. Euro prognostiziert. Im Vorjahr hatte das EBIT bei einem Umsatz in Höhe von 37,6 Mio. Euro noch bei -8,0 Mio. Euro gelegen.



Verantwortlich für die korrigierte Prognose ist die Entwicklung im margenstarken, aber volatilen Projektgeschäft des Bereiches VENUES: Hier erwartet das Management nun für 2019 statt eines Umsatzes von 32,2 Mio. Euro und eines EBIT von 6,3 Mio. Euro nur noch ein Umsatzvolumen von 7,7 Mio. Euro und ein EBIT von -1,7 Mio. Euro. Während ursprünglich für die Monate November und Dezember für das Rennstreckenprojekt in Rio de Janeiro (Brasilien) sowie ein weiteres, noch größeres Projekt im Mittleren Osten hohe Umsätze und Erträge erwartet worden waren, verschiebt sich nun der Start des Projekts in Brasilien - offenbar aus politischen Gründen - voraussichtlich in das zweite oder dritte Quartal 2020. Das erwartete Großprojekt im Mittleren Osten soll nun ebenfalls erst 2020 beginnen. Die Geschäftsbereiche Live und Digital entwickeln sich dagegen nur leicht schwächer als geplant.



Der Kassenbestand der SPORTTOTAL-Gruppe liegt per 30. Oktober 2019 bei 8,5 Mio. Euro, die Vorfinanzierung der erwarteten Großaufträge ist gewährleistet.





Kontakt:



SPORTTOTAL AG



Am Coloneum 2



50829 Köln



www.sporttotal.com



Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0



Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199



info@sporttotal.com





Investor Relations



BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH



Tobias M. Weitzel



Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60



weitzel@kommunikation-bsk.de

