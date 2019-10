DGAP-Ad-hoc: S.A.G. Solarstrom AG i.L. / Schlagwort(e): Anleihe





S.A.G. Solarstrom AG i.L.: Vorlage der Schlussrechnung





31.10.2019 / 17:26 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







S.A.G. Solarstrom AG: VORLAGE DER SCHLUSSRECHNUNG



Merzhausen, 31.Oktober 2019. Anleihe 2011/2017 (ISIN DE000A1K0K53/ WKN A 1K0K5) und Anleihe 2010/2015 (ISIN DE000A1E84A4 / WKN A1E84A) der S.A.G. Solarstrom AG i.L.: Der Insolvenzverwalter Dr. Jörg Nerlich von der Kanzlei Görg, Köln, hat die Schlussrechnung beim Amtsgericht Freiburg - Insolvenzgericht - eingereicht. Darin geht er - einschließlich der bereits erfolgten Abschlagsverteilungen - von einer Insolvenzquote von insgesamt zwischen 45% - 50% aus, je nach Entwicklung insbesondere der zukünftig noch zu erwartenden Erlöse aus der Liquidation von Tochtergesellschaften. Das Amtsgericht Freiburg - Insolvenzgericht - wird nunmehr die Schlussrechnung prüfen und weitere Anordnungen erlassen, insbesondere nach Prüfung der Schlussrechnung einen mündlichen Schlusstermin anberaumen.



Hintergrund



Die S.A.G. Solarstrom AG hatte im Dezember 2013 aufgrund verspäteter Zahlungsmittelzuflüsse in Höhe von über 20 Mio. EUR Insolvenz angemeldet. Zum Zeitpunkt der Insolvenzanmeldung lag keine bilanzielle Überschuldung vor. Ende Oktober 2014 wurde der herstellerunabhängige Anbieter von Photovoltaik-Anlagen im Wege einer übertragenden Sanierung an die SF Suntech Deutschland GmbH, einem Tochterunternehmen der chinesischen Shunfeng Photovoltaic International, rechtskräftig veräußert. Der Kaufpreis für den gesamten operativen Geschäftsbetrieb inklusive aller Assets der S.A.G. Solarstrom Gruppe belief sich auf 65 Mio. EUR







Kontakt für Rückfragen für die Anleihe 2010/2015 (ISIN DE000A1E84A4 / WKN A1E84A)



One Square Advisory Services GmbH



Theatinerstraße 36



80333 München



E-Mail: sag-solar@onesquareadvisors.com



www.onesquareadvisors.com







Kontakt für Rückfragen für die Anleihe 2011/2017 (ISIN DE000A1K0K53/ WKN A 1K0K5)



Rechtsanwaltskanzlei Markus W. Kienle



Postfach 11 12 17



60047 Frankfurt am Main



E-Mail: mwk@ra-kienle.de



www.rechtsanwaltskanzlei-kienle.de

















31.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de