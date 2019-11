DGAP-Ad-hoc: euromicron AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung





Neu-Isenburg, 5. November 2019 - Die euromicron AG passt ihre Prognose für das Gesamtjahr 2019 an. Nach vorläufigen Zahlen erzielte euromicron in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres einen Konzernumsatz von EUR 221,9 Mio., was einem Umsatzrückgang von EUR 11,1 Mio. gegenüber dem Vorjahr entspricht (i. Vj. EUR 233,0 Mio.).



Trotz des geringeren Umsatzes liegt das EBITDA (vor IFRS 16) bei EUR 2,0 Mio. und damit um EUR 0,4 Mio. über dem Vorjahreswert (i. Vj. EUR 1,6 Mio.). Die EBITDA-Marge (vor IFRS 16) betrug dementsprechend 0,9 % (i. Vj. 0,7 %). Das Working Capital (nach Factoring) zum 30. September 2019 belief sich auf EUR 40,1 Mio. (i. Vj. EUR 43,4 Mio.), so dass sich mit 13,1 % eine leicht bessere Working Capital Ratio (nach Factoring) ergab (i. Vj. 13,5 %).



Insgesamt bleibt das Geschäft in mehreren operativen Gesellschaften des euromicron Konzerns hinter den Erwartungen zurück. Auftragsverschiebungen können von der positiven Entwicklung anderer Gesellschaften nicht kompensiert werden. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand der euromicron AG für das Geschäftsjahr 2019 nunmehr einen Konzernumsatz in einer Spanne von EUR 310 Mio. bis EUR 325 Mio. Daneben rechnet der Vorstand für 2019 nun mit einer EBITDA-Marge zwischen 2,0 % und 4,5 %. Ursprünglich hatte euromicron für das Geschäftsjahr 2019 einen Konzernumsatz in einer Bandbreite zwischen EUR 325 Mio. und EUR 345 Mio. sowie eine EBITDA-Marge zwischen 4,0 % und 5,5 % prognostiziert.



Die vollständigen, finalen Zahlen für die ersten neun Monate 2019 veröffentlicht euromicron planmäßig am 7. November 2019.





