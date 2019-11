DGAP-Ad-hoc: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/9-Monatszahlen





Im Zwischenbericht zum 30. Juni 2019 hatte der Vorstand zuletzt die für das Geschäftsjahr 2019 kommunizierten Erwartungen bestätigt. Demnach sollte der Konzernumsatz zwischen 135 Mio. EUR und 140 Mio. EUR liegen und das operative Ergebnis ein Niveau zwischen 1 Mio. EUR und 2 Mio. EUR erreichen, wobei in diesem Wert keine Sondereinflüsse wie z. B. Währungsgewinne oder -verluste berücksichtigt waren. Im vierten Quartal 2019 wird der Verkauf der 50 % Beteiligung an der Aspect Ru (ehemals A.S. & Palitra) vollzogen, der zu einem positiven Einmaleffekt auf das Konzernergebnis nach Steuern führen wird. Daher sah die bisherige Planung für das Gesamtjahr 2019 ein sehr hohes Konzernergebnis nach Steuern zwischen 10 Mio. EUR und 11 Mio. EUR vor.



Nach den jetzt vorliegenden Zahlen für das dritte Quartal 2019 hat sich die positive Entwicklung des ersten Halbjahres fortgesetzt. Damit konnte A.S. Création den Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2019 um 5,5 % auf 108,3 Mio. EUR (Vorjahr: 102,7 Mio. EUR) steigern. Vor dem Hintergrund dieser erfreulichen Entwicklung erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr 2019 einen Konzernumsatz am oberen Ende der o.g. Spanne von 135 Mio. EUR und 140 Mio. EUR.



Für die ersten drei Quartale 2019 weist A.S. Création einen operativen Gewinn i.H.v. 4,2 Mio. EUR (Vorjahr: operativer Verlust i.H.v. -2,0 Mio. EUR) aus. Bereinigt man das ausgewiesene operative Ergebnis um Währungseffekte, so zeigt sich ein Anstieg des so bereinigten operativen Ergebnisses um 3,9 Mio. EUR, das sich von einem Verlust in Höhe von -1,0 Mio. EUR in den ersten drei Quartalen 2018 auf einen operativen Gewinn in Höhe von 2,9 Mio. EUR im Berichtszeitraum deutlich verbessert. Auch wenn ein operativer Verlust in dem saisonal schwachen vierten Quartal nicht auszuschließen ist, geht der Vorstand aus heutiger Sicht nunmehr davon aus, dass A.S. Création im Gesamtjahr 2019 voraussichtlich ein operatives Ergebnis ohne Sondereinflüsse zwischen 2 Mio. EUR und 3 Mio. EUR erzielen wird. Der Vorstand hat deshalb heute eine entsprechende Heraufsetzung der Prognose für das operative Ergebnis beschlossen.



Aufgrund der nach oben revidierten Prognose im Hinblick auf das operative Ergebnis, wird auch das Konzernergebnis nach Steuern im Geschäftsjahr 2019 aus heutiger Sicht voraussichtlich ebenfalls besser ausfallen als ursprünglich erwartet und sollte sich zwischen 11 Mio. EUR und 12 Mio. EUR einpendeln.



Nähere Details werden im Zwischenbericht zum 30. September 2019 gegeben, dessen Veröffentlichung für den 7. November 2019 vorgesehen ist.



Gummersbach, 5. November 2019



A.S. Création Tapeten AG



Der Vorstand





Kontakt:



Maik Krämer



Vorstand Finanzen und Controlling



Südstr. 47



D-51645 Gummersbach



Telefon +49-2261-542 387



Fax +49-2261-542 304



E-Mail: m.kraemer@as-creation.de

