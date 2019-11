DGAP-News: Dialog Semiconductor Plc.





Dialog Semiconductor gibt die Ergebnisse für das am 27. September 2019 abgeschlossene dritte Quartal bekannt

London, Großbritannien, 6. November 2019 - Dialog Semiconductor Plc (XETRA: DLG) gibt heute die ungeprüften Ergebnisse für das am 27. September 2019 abgeschlossene dritte Quartal bekannt.



IFRS-Basis (ungeprüft)



Bereinigt1 (ungeprüft)

US$ Millionen

Q3 2019

Q3 2018



Q3 2019

Q3 2018

Veränderung

Umsatzerlöse

408,8

383,6



408,8

383,6

+7%

Bruttomarge

49,2%

48,5%



49,5%

48,6%

+90bps

Betriebsausgaben2

122,5

125,1



103,7

104,4

-1%

Betriebsergebnis

83,9

63,5



103,8

83,7

+24%

Umsatzrendite

20,5%

16,6%



25,4%

21,8%

+360bps

Verwässertes Ergebnis je Aktie

0,91

0,60



1,13

0,85

+33%

Free Cashflow







86,8

79,1

+10%



1 Bereinigte Kennzahlen und Angaben zum Free Cashflow in dieser Pressemitteilung entsprechen Nicht-IFRS-Kennzahlen (siehe Seite 5).



2 Umfasst Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten sowie Ausgaben für F&E.

Finanzielle Highlights des dritten Quartals 2019

- Konzernumsatz mit 409 Mio. US$ leicht über dem oberen Bereich des Zielkorridors und 7% über Q3 2018

- Bruttomarge bei 49,2% (Q3 2018: 48,5%) und bereinigte Bruttomarge bei 49,5% (Q3 2018: 48,6%), damit im Zielkorridor von Juli

- Betriebsergebnis von 83,9 Mio. US$ um 32% höher als in Q3 2018; bereinigtes Betriebsergebnis mit 103,8 Mio. US$ 24% über Q3 2018

- Verwässertes Ergebnis je Aktie von 0,91 US$ (Q3 2018: 0,60 US$) und bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie von 1,13 US$ (Q3 2018: 0,85 US$)

- Im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms aus 2019 führte Dialog im dritten Quartal 37 Mio. US$ an seine Aktionäre zurück

- Zum Ende des dritten Quartals 2019 verfügten Dialog über Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 1.171 Mio. US$

- Am 7. Oktober 2019 hat das Unternehmen die Unterzeichnung einer bindenden Vereinbarung zur Übernahme der Creative Chips GmbH, einem Anbieter von integrierten Schaltkreisen (ICs) für den IIoT-Markt (industrielles Internet der Dinge) bekannt gegeben; die Transaktion wurde am 31. Oktober 2019 abgeschlossen

Operative Highlights des dritten Quartals 2019

- Anhaltende Dynamik durch Design-ins bei unserem größten Abnehmer für die Entwicklung und Lieferung von Mixed-Signal-ICs; die Realisierung der Umsatzerlöse mit den neuen Smartphones aus kürzlich abgeschlossenen Verträgen mit hohem Volumen wird für die zweite Jahreshälfte 2021 erwartet

- Umsatz mit unserem größten Abnehmer für Custom Mixed Signal, die nicht unter die Lizenzvereinbarung fallen, hat sich im Jahresvergleich verdoppelt

- Erweitertes Produktportfolio durch Einführung neuer konfigurierbarer Hochfrequenz-Sub-PMICs für den Betrieb hochentwickelter Multicore-Prozessoren über einen breiten Anwendungsbereich

- Einführung des ersten konfigurierbaren Mixed-Signal-IC (CMIC) SLG46620-A für den Automotive-Markt ermöglicht geringere Projektkosten, kürzere Markteinführungszeiten und vereinheitlichte Entwicklungsabläufe

- Q3 2019 Umsatz der AC/DC-Ladeprodukte lag 8% über dem Vorjahr und war getrieben vom Wachstum bei Schnellladeprodukten

- Steigerung der Präsenz im IoT-Markt (Internet der Dinge) durch unsere Bluetooth(R) Low-Energy-Produkte (BLE), die im Jahresvergleich für ein Umsatzwachstum von 51% sorgten

- Samsung entschied sich bei seinem neuesten Wearable Galaxy Fit für unser BLE-SoC DA14697 für reibungslose Konnektivität und erhöhte Batterielebensdauer

Dr. Jalal Bagherli, CEO von Dialog Semiconductor, kommentierte die Ergebnisse folgendermaßen:

"Wir haben erneut ein hervorragendes Quartal verzeichnet - mit einem Rekordumsatz, der leicht über dem oberen Bereich unseres Zielkorridors lag. Zudem haben wir unser Betriebsergebnis gesteigert und einen starken Free-Cashflow generiert. Diese starke Entwicklung ist das Ergebnis unserer strategischen Ausrichtung auf wachstumsstarke Segmente innerhalb unserer Zielmärkte verbunden mit unserer operativen Exzellenz. Seit Anfang des Jahres haben wir neue Aufträge für Mixed-Signal-Produkte in einer Vielzahl von Anwendungen erhalten, darunter Treiber für Powermanagement, Stromversorgung sowie Display- und LED-Backlighting. Diese werden einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar über die Lebensdauer generieren.

Darüber hinaus haben wir uns mit der vor kurzem angekündigten Übernahme von Creative Chips eine starke Präsenz im wachsenden industriellen IoT-Markt gesichert. Wir weiten damit unsere Kundenbasis aus und eröffnen unserem bestehenden Produktportfolio neue potenzielle Wachstumsmöglichkeiten. Unsere robuste Finanzposition ermöglicht es uns, gezielt in die Erweiterung unseres Portfolios zu investieren und unsere Technologie in neue Märkte zu bringen. Diese Investitionen tragen nicht nur zu unserer Wachstumsstrategie bei, sie helfen uns zudem zu einer ausgewogenen Präsenz in unseren Endmärkten und schaffen nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre."

Ausblick

Für das vierte Quartal 2019 erwarten wir einen Umsatz im Bereich von 350 Mio. US$ bis 390 Mio. US$. Im Mittel bedeutet dies für das Gesamtjahr 2019 IFRS-Umsatzerlöse von 1.556 Mio. US$ und bereinigte Umsatzerlöse von 1.410 Mio. US$.

Die bereinigte Bruttomarge im Geschäftsjahr 2019 wird voraussichtlich im Wesentlichen auf dem in den ersten neun Monaten 2019 erreichten Niveau liegen.

Finanzieller Überblick drittes Quartal 2019

Der Umsatz lag mit 409 Mio. US$ 7% über Q3 2018, getragen durch Wachstum in allen Geschäftssegmenten gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz aus Lizenzeinnahmen im Zusammenhang mit der Vereinbarung mit Apple in Höhe von 6 Mio. US$ wurde im Konzern-Geschäftssegment ausgewiesen.

Die Bruttomarge betrug 49,2%, 70 Basispunkte mehr als in Q3 2018; zurückzuführen war dies auf den positiven Beitrag der Lizenzeinnahmen (Q3 2019: 6 Mio. US$, Q3 2018: keine).

Im dritten Quartal 2019 betrug die bereinigte1 Bruttomarge 49,5% und übertraf damit Q3 2018 um 90bps. Grund waren der positive Beitrag der fortlaufenden Lizenzeinnahmen sowie der günstige Produktmix und geringere Fertigungskosten.

Die Betriebsausgaben (bestehend aus Ausgaben für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten sowie F&E) lagen im dritten Quartal 2019 mit 30,0% des Umsatzes 2% unter dem Vorjahr (Q3 2018: 32,6%). Die bereinigten Betriebsausgaben sind mit 25,4% des Umsatzes im Jahresvergleich um 1% gesunken (Q3 2018: 27,2%). Zurückzuführen ist dies auf niedrigere F&E-Ausgaben, die den Erwerb von FCI teilweise kompensieren.

Die Ausgaben für F&E lagen im dritten Quartal 2019 mit 19,3% des Umsatzes 4% unter dem Vorjahr (Q3 2018: 21,4%). Die bereinigten Ausgaben für F&E sind mit 17,6% des Umsatzes im Jahresvergleich um 4% gesunken (Q3 2018: 19,5%). Der Rückgang der Ausgaben für F&E war vorrangig durch den Wechsel von mehr als 300 Mitarbeitern zu Apple am 8. April 2019 bedingt.

Die Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten lagen im dritten Quartal 2019 mit 10,7% des Umsatzes 2% über dem Vorjahr (Q3 2018: 11,2%). Die bereinigten Vertriebs-, Allgemeinen und Verwaltungskosten lagen im dritten Quartal 2019 mit 7,7% des Umsatzes 6% über dem Vorjahr (Q3 2018: 7,7%). Die Zunahme der Ausgaben für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten ist überwiegend auf die Übernahme von FCI zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge des dritten Quartals 2019 lagen bei 5,2 Mio. US$ (Q3 2018: 2,6 Mio. US$); hierin enthalten waren Einnahmen aus Entwicklungsverträgen.

Die bereinigten sonstigen betrieblichen Erträge für das dritte Quartal 2019 betrugen ebenfalls 5,2 Mio. US$, substanziell mehr als im Vorjahr (Q3 2018: 1,5 Mio. US$) und begründet durch höhere Einnahmen aus Verträgen über Entwicklungstätigkeiten für einzelne Kunden.

Das Betriebsergebnis fiel im dritten Quartal 2019 mit 83,9 Mio. US$ vor allem aufgrund des gestiegenen Umsatzes sowie der höheren Bruttomarge verbunden mit niedrigeren Betriebsausgaben um 32% höher aus als in Q3 2018. Das bereinigte1 Betriebsergebnis lag mit 103,8 Mio. US$ 24% über Q3 2018.

Der effektive Steuersatz in Q3 2019 belief sich auf 21,3% (Q3 2018: 24,9%). Der relativ hohe effektive Steuersatz für Q3 2018 war prinzipiell von Verwerfungen geprägt, die durch die steuerliche und bilanztechnische Behandlung der anteilsbasierten Vergütung, die Auswirkungen der Unternehmenszusammenlegungen sowie durch einige unserer strategischen Investitionen zustande kam. Der bereinigte effektive Steuersatz lag im dritten Quartal 2019 bei 20,5% oder 50bps unter dem bereinigten effektiven Steuersatz für Q3 2018 (21,0%).

Das Konzernergebnis überstieg mit 68,2 Mio. US$ das Vergleichsquartal um 47% (Q3 2018: 46,4 Mio. US$). Der Anstieg ist vorrangig auf das gestiegene Betriebsergebnis zurückzuführen.

Bereinigt fiel das Konzernergebnis im Jahresvergleich 28% höher aus. Die im Jahresvergleich positive Entwicklung des bereinigten Konzernergebnisses war im Wesentlichen Folge der Veränderung im bereinigten Betriebsergebnis.

Das verwässerte Ergebnis je Aktie lag im Berichtsquartal mit 0,91US$ 52% über dem Vorjahreswert (Q3 2018: 0,60 US$). Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie lag im Berichtsquartal mit 1,13 US$ 33% über dem Vorjahr (Q3 2018: 0,85 US$).

Ende des dritten Quartals 2019 war unser Vorratsbestand mit insgesamt 125 Mio. US$ (oder einer Lagerreichweite von ca. 54 Tagen) 20% unter Vorquartalsniveau. Dies entspricht einer Verkürzung der Lagerreichweite gegenüber Q2 2019 um 29 Tage. Für das vierte Quartal 2019 erwarten wir einen Vorratsbestand, der im Wesentlichen auf dem Niveau von Q3 2019 liegt; die Lagerreichweite wird leicht über Q3 2019 liegen.

Am 19. September 2019 fand die erste Interims-Abwicklung der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms aus 2019 statt. Das Unternehmen erwarb für 33,1 Mio. EUR 800.000 Stammaktien zum Durchschnittspreis von 41,40 EUR. Im Rahmen dieser Tranche verpflichtete sich das Unternehmen zum Kauf von Aktien im Wert von 125 Mio. EUR bis 150 Mio. EUR und einem spätesten Fälligkeitsdatum 5. Dezember 2019. Nach Quartalsende führte das Unternehmen am 31. Oktober 2019 die zweite Interims-Abwicklung dieser Tranche durch und erwarb für 37,1 Mio. EUR 865.000 Stammaktien zum Durchschnittspreis von 42,87 EUR.

Zum Ende des dritten Quartals 2019 beliefen sich die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente des Unternehmens auf 1.171 Mio. US$. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit im dritten Quartal 2019 betrug 97,3 Mio. US$, 12% mehr als im Vergleichsquartal (Q3 2018: 86,9 Mio. US$). Dies ist im Wesentlichen eine Folge eines höheren Mittelzuflusses aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der zum Teil durch höhere Einkommens- und Ertragssteuerzahlungen reduziert wurde. Der Free Cashflow im dritten Quartal 2019 betrug 86,8 Mio. US$, 10% mehr als im Vergleichsquartal (Q3 2018: 79,1 Mio. US$), was vorrangig auf einen höheren Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit zurückzuführen war. Die Free-Cashflow-Marge (als Prozentsatz des Umsatzes) lag im dritten Quartal 2019 mit 21,2% über dem Vorjahresquartal (Q3 2018: 20,6%).

Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie und der Erweiterung unseres Produktportfolios hat das Unternehmen am 7. Oktober 2019 die Unterzeichnung einer bindenden Vereinbarung zur Übernahme der Creative Chips GmbH, einem in Deutschland ansässigen Halbleiterhersteller mit Fabless-Geschäftsmodell, bekannt gegeben. Creative Chips liefert ein breites Portfolio industrieller Ethernet- und weiterer Mixed-Signal-Produkte an führende, erstklassige Hersteller industrieller Automationssysteme. Es wird davon ausgegangen, dass Creative Chips im Kalenderjahr 2019 Umsatzerlöse von circa 20 Mio. US$ erwirtschaften wird. Für die nächsten Jahre wird ein Umsatzwachstum von über 25% p. a. erwartet. Dialog hat Creative Chips für 80 Mio. US$ auf einer Cash-and-debt-free-Basis erworben; eine bedingte Kaufpreiszahlung von bis zu 23 Mio. US$ wird abhängig von der Erreichung der Umsatzziele für 2020 und 2021 folgen.

Q3 2019 Überblick nach Segmenten

Dialog ist ein Halbleiterhersteller mit Fabless-Geschäftsmodell und primärem Fokus auf der Entwicklung hochintegrierter Mixed-Signal-Produkte für die Unterhaltungselektronik und andere wachstumsstarke Märkte. Hochqualifizierte Ingenieure, Partnerschaftskonzepte, operative Flexibilität sowie die Qualität unserer Produkte sind die Grundlage für unseren Wettbewerbsvorsprung. Unsere primären Zielmärkte sind Endverbrauchermärkte wie das Internet der Dinge und Mobile. Die zunehmende Einführung von Standardtechnologien wie Bluetooth(R) Low-Energy oder LED-Beleuchtung sowie die Durchsetzung von High-Performance-Prozessoren bei Infotainment-Systemen haben zu unserer stärkeren Präsenz im Automotive-Segment beigetragen. Entsprechend unseren strategischen Zielen beabsichtigen wir, unser Produktportfolio durch Kombination organischer sowie anorganischer Wachstumsmaßnahmen zusätzlich zu erweitern. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein dynamisches, mit Blick auf die Endmärkte ausgewogenes Mixed-Signal-Geschäft aufzubauen, das auf innovativen verbrauchsarmen Produkten basiert, die unseren Kunden eine rasche Markteinführung ermöglichen.

Bereinigte Ergebnisse nach Segment





Umsatz-erlöse





Betrieblicher Gewinn/(Verlust)



Umsatzrendite

US$ Millionen, sofern nicht anderweitig genannt

Q3 2019

Q3 2018



berichtigt3

Verände-rung



Q3 2019

Q3 2018



berichtigt3

Verände-rung



Q3 2019

Q3 2018



berichtigt3

Custom Mixed Signal

278,2

274,6

+1%



88,7

72,0

+23%



31,9%

26,2%

Advanced Mixed Signal

70,0

66,3

+6%



6,2

9,1

-32%



8,8%

13,6%

Connectivity & Audio

54,3

42,7

+27%



5,4

5,6

-3%



10,0%

13,1%

Summe Segmente

402,5

383,6

+5%



100,3

86,7

+16%



24,9%

22,6%

Corporate und nicht allokierte Beträge

6,3

-

nm



3,5

(3,0)

nm



55,7%

nm

Summe Gruppe

408,8

383,6

+7%



103,8

83,7

+24%



25,4%

21,8%



Custom Mixed Signal (CMS)



In Q3 2019 betrug der Umsatz 278 Mio. US$ und übertraf damit Q3 2018 um 1%. Ursächlich hierfür waren höhere Volumina und ein höherer Content per Device bei mehreren Plattformen. Dies wurde zum Teil durch einen geringeren volumenmäßigen Anteil am Haupt-PMIC von Smartphones reduziert. Der Umsatz von CMS mit Produkten unseres größten Abnehmers, die nicht unter die Lizenzvereinbarung fallen, hat sich mit 92 Mio. US$ im Jahresvergleich nahezu verdoppelt (Q3 2018: 46 Mio. US$). Das bereinigte Betriebsergebnis ist für CMS im Jahresvergleich um 23% auf 88,7 Mio. US$ gestiegen. Grund dafür waren der leicht gestiegene Umsatz und die geringeren Betriebsausgaben.

Wir erhalten auch weiterhin zahlreiche Angebotsanfragen für neue kundenspezifische Designs aus unterschiedlichen Bereichen, unter anderem für Stromversorgung sowie Lade-, Display- und Audiotechnologie. Diese beziehen sich auf das Jahr 2021 und darüber hinaus.

Dialog hat unlängst von seinem größten Abnehmer ein breites Spektrum neuer Aufträge über die Entwicklung und Lieferung weiterer Mixed-Signal-ICs erhalten. Umsatzerlöse aus kürzlich vergebenen Großaufträgen werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 mit der neuen Smartphone-Generation beginnen.

Im Verlauf des Quartals haben wir unser Powermanagement-Portfolio mit der Einführung von vier neuen Sub-PMICs erweitert. Diese bieten branchenführendes Einschwingverhalten sowie digitale In-Circuit-Programmierbarkeit; dabei ist ihr Formfaktor kleiner als bei derzeitigen Lösungen am Markt. Die Chips eignen sich für ARM(R) Cortex(TM)-basierte Multicore-Anwendungsprozessoren sowie Hochleistungs-SoCs, FPGAs und GPUs. Die vier neuen Sub-PMICs ermöglichen eine höhere Effizienz ohne Beeinträchtigung der Funktionalität. Sie vereinfachen aufgrund digitaler Programmier- und Konfigurierbarkeit komplexe Systemsequenzierung. Das Ergebnis ist je nach Anforderungen eine nahtlose Schnittstelle zum Microcontroller des Systems.

Gleichzeitig setzen wir durch den Ausbau unseres Plattform-Referenzdesigns die Expansion unserer Powermanagement-Technologie in neuen Märkten und Geografien fort. Unsere Zusammenarbeit mit Renesas und Xilinx stärkt die Präsenz von Dialog bei IVI4- und ADAS4-Anwendungen im Automotive-Segment. Aktuell bestehen in diesem Zusammenhang 45 Kundenaufträge im Automotive-Sektor. Wir erwarten, dass die meisten davon in den nächsten drei Jahren in Produktion gehen werden.

3 Angepasst an die Reorganisation der Segmente und Bewertungsänderungen.



4 Intelligent In-Vehicle Infotainment und Advanced Driver-Assistance Systems.

Advanced Mixed Signal (AMS)



Der Umsatz von AMS fiel im Berichtsquartal 6% höher aus als in Q3 2018. Der Umsatz mit unseren AC/DC-Ladeprodukten lag angetrieben vom Wachstum bei Schnellladeprodukten 17% über dem vorangegangenen Quartal und 8% über Q3 2018. Der Umsatz mit LED-Treiber-ICs und CMICs übertraf ebenfalls das Vergleichsquartal. Im Verlauf des Berichtsquartals erfolgten weitere Investitionen in unser AMS-Geschäft. Dies führte im Jahresvergleich zu einem geringeren bereinigten Betriebsergebnis.

Durch die Kombination aus differenzierter Technologie, schneller Umsetzung sowie umfassender Unterstützung von Rapid-Charge-Protokollen hat Dialog seinen eindrucksvollen Marktanteil im Schnelllade-Segment erfolgreich gehalten.

Unser breites Produktportfolio, das auch LED-Treiber-ICs für LED-Backlighting und Solid-State Lighting (SSL) umfasst, sowie firmeneigene digitale Kontrolltechnologie für Spannungswandlung ermöglichen hochwertige Lösungen zu niedrigen Kosten. LED-Backlighting entwickelte sich im dritten Quartal 2019 sehr gut und trug zum Ausbau unserer Kundenbasis im Markt für Highend-TV-Geräte bei. Mittelfristig avisieren wir den Mobile- und den Automotive-Display-Markt.

Mit der Auslieferung von über 4 Milliarden CMICs seit ihrer Einführung hat sich die konfigurierbare Technologie von Dialog, die auch die sehr erfolgreiche Produktfamilie GreenPAK(TM) einschließt, im Markt als erste Wahl durchgesetzt. Der geringe Stromverbrauch und die In-System-Programmierung ermöglichen es Kunden, mehrere analoge, logische und separate Komponenten ohne großen Zeitaufwand maßgeschneidert in einem einzigen Chip zu integrieren. In Q3 2019 erfolgte die Einführung des ersten Automotive-tauglichen CMIC; dies war die Premiere für die Dialog Plattform GreenPAK(TM) im Automotive-Markt. CMICs ermöglichen geringere Projektkosten, kürzere Markteinführungszeiten und vereinheitlichte Entwicklungsabläufe. Im vorliegenden Fall ersetzt der CMIC zusammen mit anderen Mitgliedern der GreenPAK-Familie Dutzende andere Komponenten und optimiert so Flexibilität, Platzbedarf und Materialkosten. Im Verlauf des Quartals wurde unser CMIC mit dem branchenführenden LDO-Regler von Dialog von drei Tier-1-Mobilkunden eingeführt und von verschiedenen anderen Kunden getestet.

Connectivity und Audio (C&A)

Connectivity & Audio steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2019 im Jahresvergleich um 27%. Ursächlich hierfür war die starke Entwicklung bei Bluetooth(R) Low-Energy-Produkten und bei den neuen Audioprodukten. Hinzu kam der Beitrag aus der Übernahme von FCI. Das bereinigte Betriebsergebnis von C&A lag mit 5,4 Mio. US$ im Wesentlichen auf dem Niveau des Vorjahres, was vorrangig auf die Akquisition von FCI zurückzuführen ist.

Der Umsatz mit unserem SmartBond(TM) System-on-Chip (SoC) lag 51% über dem dritten Quartal 2018. Grund hierfür war vor allem die Auslieferung neuer Produkte an Kunden in Korea und China. Die DA1469x-Familie als jüngste Erweiterung der SmartBond(TM) Linie von Dialog wurde für den Fitnesstracker Galaxy Fit von Samsung ausgewählt. Unser jüngstes SmartBond(TM) Produkt ermöglicht nahtlose Konnektivität für das Smartphone Galaxy Fit und spart gleichzeitig Energie, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Schätzungen zufolge wird der Bluetooth(R) Low-Energy-Markt im Zeitraum 2019 bis 20225 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 20% (CAGR) wachsen - ein Beleg für die weiter voranschreitende Akzeptanz der Technologie über einen breiten Anwendungsbereich. Unsere Strategie bleibt unverändert auf bestimmte vertikale Märkte ausgerichtet wie zum Beispiel Wearables, Proximity-Tags, Smart Home, Gaming-Zubehör und Connected Health. Am 4. November haben wir SmartBond(TM) TINY eingeführt, die neuste Ergänzung in unserem Bluetooth(R) Low-Energy-Angebot. SmartBond TINY wurde entwickelt, um die nächste Milliarde IoT-Geräte mit Strom zu versorgen. Er senkt die Kosten für das Hinzufügen von Systemen mit Bluetooth(R) Low-Energy-Funktionalität ohne die Leistung oder Größe zu beeinträchtigen.

Unsere neuen Audiotechnologien haben sich im dritten Quartal 2019 sehr gut entwickelt. Der Umsatz lag 65% über dem Wert des Vorjahres. Das C&A-Segment avisiert mit dem SmartBeat(TM) Wireless-Audio-IC den rasch wachsenden Wireless-Headset-Markt für Endverbraucher. Diese Technologie schafft die Voraussetzung für ein neues immersives Headset-Erlebnis. Sie unterstützt sowohl kabelgebundene USB 3.0 Type-C(TM) als auch Bluetooth(R) basierte Headsets für Endverbraucher. Zu unserem Produktportfolio für den Headset-Markt gehört auch eine Familie hochintegrierter Audio-Codec-Chips, die branchenführende aktive Geräuschunterdrückung (active noise cancellation, ANC) erzielen, wodurch in jeder Umgebung optimale Audiowiedergabe möglich ist.

5 Quelle: IHS Technology Oktober 2019 und Unternehmensschätzungen

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Bereinigte Kennzahlen für Performance und Free Cashflow in dieser Pressemitteilung sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Unsere Verwendung von bereinigten Kennzahlen und Vergleichsangaben für die bereinigten Kennzahlen zu den am nächsten entsprechenden IFRS-Kennzahlen sind in Abschnitt 3 des Zwischenberichts für Q3 2019 aufgeführt. Zur besseren Übersicht sind nachfolgend Vergleichsangaben für die Nicht-IFRS-Kennzahlen aufgeführt, wie sie in der vorliegenden Pressemitteilung zitiert werden:

Q3 2019

000US$

IFRS



Basis

Anteilsbasierte Vergütung und damit zusammen-hängende Sozialversiche-rungsbeiträge

Bilanzierung von Unternehmens-zusammen-schlüssen

Integrations-



kosten

Kosten für Unterneh-mens-Trans-aktionen

Strategische Investitionen

Bereinigt



Basis

Umsatzerlöse

408.803

-

-

-

-

-

408.803

Bruttoergebnis

201.158

696

483

-

-

-

202.337

Vertriebs- sowie Allgemeine und Verwaltungskosten

(43.611)

6.141

5.343

306

235

-

(31.586)

Forschungs- und Ent-wicklungskosten

(78.846)

3.881

2.877

-

-

-

(72.088)

Sonstige betriebliche Erträge

5.156

-

-

-

-

-

5.156

Betriebsergebnis

83.857

10.718

8.703

306

235

-

103.819

Finanzergebnis

2.778

-

-

-

-

(121)

2.657

Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

86.635

10.718

8.703

306

235

(121)

106.476

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

(18.439)

(2.204)

(1.127)

(58)

(3)

24

(21.807)

Konzernergebnis

68.196

8.514

7.576

248

232

(97)

84.669



Q3 2018

000US$

IFRS



Basis

Anteilsbasierte Vergütung und damit zusammen-hängende Sozialversiche-rungsbeiträge

Bilanzierung von Unternehmens-zusammen-schlüssen

Integrations-



kosten

Kosten für Unterneh-mens-Trans-aktionen

Strategische Investitionen

Bereinigt



Basis

Umsatzerlöse

383.574

-

-

-

-

-

383.574

Bruttoergebnis

185.975

284

335

-

-

-

186.594

Vertriebs- sowie Allgemeine und Verwaltungskosten

(42.926)

4.734

3.673

940

3.880

-

(29.699)

Forschungs- und Entwicklungskosten

(82.180)

5.187

2.272

-

-

-

(74.721)

Sonstige betriebliche Erträge

2.619

-

(1.113)

-

-

-

1.506

Betriebsergebnis

63.488

10.205

5.167

940

3.880

-

83.680

Finanzergebnis

(1.196)

-

459

-

-

3.199

2.462

Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

62.292

10.205

5.626

940

3.880

3.199

86.142

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

(15.504)

(1.829)

(761)

(197)

(571)

(607)

(19.469)

Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

46.788

8.376

4.865

743

3.309

2.592

66.673

Anteiliger Verlust des assoziierten Unternehmens

(367)

-

-

-

-

-

(367)

Konzernergebnis

46.421

8.376

4.865

743

3.309

2.592

66.306



Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen

000US$

Q3 2019

Q3 2018

Akquisitionsbedingte Aufwendungen

1.021

-

Abschreibung von erworbenen identifizierten immateriellen Vermögenswerten

6.964

5.658

Effekte aus der Fair-Value-Bewertung von übernommenen Vorräten

483

335

Kaufpreisverbindlichkeit, als Vergütungsaufwendung bilanziert

285

342

Verfall verzögerter Kaufpreisverbindlichkeiten

(50)

(14)

Neubewertung bedingter Kaufpreisverbindlichkeiten

-

(1.154)

Steigerung des Betriebsergebnisses

8.703

5.167

Auflösung der Diskontierung bedingter Kaufpreisverbindlichkeiten

-

459

Steigerung des Ergebnisses vor Ertragssteuern

8.703

5.626

Steuern vom Einkommen und Ertrag

(1.127)

(761)

Steigerung des Konzernergebnisses

7.576

4.865



EBITDA

000US$

Q3 2019

Q3 2018

Konzernergebnis

68.196

46.421

Finanzergebnis

(2.778)

1.196

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

18.439

15.504

Abschreibungen auf Sachanlagen

10.189

8.138

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

13.774

12.538

EBITDA

107.820

83.797

Anteilsbasierte Vergütung und damit zusammenhängende Sozialversicherungsbeiträge

10.718

10.205

Akquisitionsbedingte Aufwendungen

1.021

-

Effekte aus der Fair-Value-Bewertung von übernommenen Vorräten

483

335

Kaufpreisverbindlichkeit, als Vergütungsaufwendung bilanziert

285

342

Verfall verzögerter Kaufpreisverbindlichkeiten

(50)

(14)

Neubewertung bedingter Kaufpreisverbindlichkeiten

-

(1.154)

Kosten für Unternehmenstransaktionen

235

3.880

Integrationskosten

306

940

Anteiliger Verlust des assoziierten Unternehmens

-

367

Bereinigtes EBITDA

120.818

98.698



Free Cashflow

000US$

Q3 2019

Q3 2018

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

97.316

86.896

Erwerb von Sachanlagen

(3.157)

(3.462)

Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen

(1.770)

(653)

Auszahlungen für aktivierte Entwicklungskosten

(2.618)

(3.731)

Kapitalanteil an Mietzahlungen

(2.981)

-

Free Cashflow

86.790

79.050



