Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen















06.11.2019 / 16:00









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.









































1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Titel:



Vorname:

Jens

Nachname(n):

Holstein



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Position:

Vorstand







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

MorphoSys AG





b) LEI

529900493806K77LRE72



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE0006632003





b) Art des Geschäfts

Verkauf von Aktien (Performance Shares) aus einem ablaufenden Long-Term-Incentive-Programm im Rahmen der Vergütung als Vorstandsmitglied





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

100,4 EUR





2610,40 EUR



100,4 EUR





3915,60 EUR



100,4 EUR





1305,20 EUR



100,4 EUR





3915,60 EUR



100,3 EUR





11634,80 EUR



100,2 EUR





4208,40 EUR



99,9 EUR





10889,10 EUR



100,1 EUR





3603,60 EUR



100,1 EUR





3503,50 EUR



100,1 EUR





100,10 EUR



99,45 EUR





7060,95 EUR



99,3 EUR





3674,10 EUR



98,95 EUR





3562,20 EUR



99,05 EUR





3862,95 EUR



99,1 EUR





3864,90 EUR



99 EUR





3861,00 EUR



98,8 EUR





3655,60 EUR



98,85 EUR





3657,45 EUR



98,6 EUR





7197,80 EUR



98,65 EUR





197,30 EUR



98,65 EUR





3551,40 EUR



98,85 EUR





3558,60 EUR



98,7 EUR





11251,80 EUR



98,8 EUR





3556,80 EUR



98,8 EUR





3754,40 EUR



98,7 EUR





3750,60 EUR



99 EUR





5148,00 EUR



99 EUR





1881,00 EUR



99,05 EUR





3565,80 EUR



99,45 EUR





3878,55 EUR



99,25 EUR





7543,00 EUR



99,45 EUR





4972,50 EUR



99,45 EUR





9049,95 EUR



99,5 EUR





3980,00 EUR



99,5 EUR





8059,50 EUR



99,5 EUR





3582,00 EUR



99,5 EUR





3980,00 EUR



99,8 EUR





3892,20 EUR



99,65 EUR





3886,35 EUR



99,75 EUR





3890,25 EUR



99,6 EUR





6972,00 EUR



99,6 EUR





796,80 EUR



99,6 EUR





3087,60 EUR



99,6 EUR





996,00 EUR



99,6 EUR





2788,80 EUR



99,6 EUR





2490,00 EUR



99,6 EUR





697,20 EUR



99,6 EUR





398,40 EUR



99,35 EUR





3775,30 EUR



99,45 EUR





3878,55 EUR



99,55 EUR





10751,40 EUR



99,6 EUR





3884,40 EUR



99,55 EUR





3882,45 EUR



99,5 EUR





3880,50 EUR



99,85 EUR





3894,15 EUR



99,75 EUR





3690,75 EUR



99,3 EUR





11419,50 EUR



99,15 EUR





3569,40 EUR



99,15 EUR





3569,40 EUR



99,2 EUR





3670,40 EUR



98,75 EUR





13133,75 EUR



98,7 EUR





17469,90 EUR



98,7 EUR





2961,00 EUR



98,65 EUR





11246,10 EUR



98,6 EUR





4338,40 EUR



98,6 EUR





1577,60 EUR



98,6 EUR





1380,40 EUR



98,6 EUR





2267,80 EUR



98,6 EUR





9367,00 EUR



98,6 EUR





14198,40 EUR



98,65 EUR





7596,05 EUR



98,7 EUR





3849,30 EUR



98,65 EUR





7694,70 EUR



98,85 EUR





10576,95 EUR



99 EUR





7326,00 EUR



99 EUR





9702,00 EUR



98,95 EUR





14050,90 EUR



98,9 EUR





27197,50 EUR



98,9 EUR





9593,30 EUR



98,85 EUR





22241,25 EUR



98,8 EUR





7014,80 EUR



98,95 EUR





5640,15 EUR



98,95 EUR





5244,35 EUR



98,95 EUR





11379,25 EUR



98,95 EUR





395,80 EUR



98,95 EUR





7025,45 EUR



98,95 EUR





494,75 EUR



98,9 EUR





3758,20 EUR



98,95 EUR





3760,10 EUR



98,75 EUR





7603,75 EUR



98,8 EUR





3655,60 EUR



98,7 EUR





7205,10 EUR



98,75 EUR





3555,00 EUR



98,55 EUR





7095,60 EUR



98,6 EUR





3845,40 EUR



98,6 EUR





3845,40 EUR



98,35 EUR





7572,95 EUR



98,3 EUR





7569,10 EUR



98,35 EUR





3835,65 EUR



98,3 EUR





3538,80 EUR



98,3 EUR





3637,10 EUR



98,4 EUR





1672,80 EUR



98,4 EUR





1968,00 EUR



98,85 EUR





395,40 EUR



98,85 EUR





3262,05 EUR



98,85 EUR





593,10 EUR



98,95 EUR





3859,05 EUR



98,95 EUR





11577,15 EUR



98,8 EUR





6125,60 EUR



98,8 EUR





4940,00 EUR



98,9 EUR





98,90 EUR



98,9 EUR





3659,30 EUR



98,9 EUR





98,90 EUR



98,95 EUR





296,85 EUR



98,6 EUR





9860,00 EUR



98,6 EUR





1281,80 EUR



98,55 EUR





6898,50 EUR



98,55 EUR





4237,65 EUR



98,6 EUR





7099,20 EUR



98,7 EUR





3553,20 EUR



98,45 EUR





3741,10 EUR



98,2 EUR





3437,00 EUR



98,25 EUR





1965,00 EUR



98,2 EUR





1865,80 EUR



98,2 EUR





8739,80 EUR



98,25 EUR





5207,25 EUR



98,25 EUR





2456,25 EUR



98,3 EUR





3342,20 EUR



98,3 EUR





3735,40 EUR



98,3 EUR





491,50 EUR



98,3 EUR





786,40 EUR



98,3 EUR





2949,00 EUR



98,3 EUR





2162,60 EUR



98,3 EUR





1376,20 EUR



98,3 EUR





3440,50 EUR



98,2 EUR





7070,40 EUR



98,35 EUR





6786,15 EUR



98,35 EUR





491,75 EUR



98,45 EUR





2461,25 EUR



98,45 EUR





1378,30 EUR



98,35 EUR





786,80 EUR



98,35 EUR





6786,15 EUR



98,35 EUR





196,70 EUR



98,35 EUR





2360,40 EUR



98,35 EUR





7474,60 EUR



98,35 EUR





3540,60 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

98,9400 EUR





723053,4000 EUR







e) Datum des Geschäfts

2019-11-05; UTC+1





f) Ort des Geschäfts

Name:

Xetra

MIC:

XETR



