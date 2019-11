DGAP-Ad-hoc: BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): Personalie





Medienmitteilung vom 20. November 2019

BB Biotech: Erweiterung des Verwaltungsrats

BB Biotech AG schlägt Susan Galbraith und Mads Krogsgaard Thomsen zur Wahl in den Verwaltungsrat vor.

Der Verwaltungsrat der BB Biotech AG will sich mit der Nominierung von Susan Galbraith, Head of Oncology Research and Early Development bei AstraZeneca, und Mads Krogsgaard Thomsen, Chief Science Officer von Novo Nordisk, auf fünf Mitglieder vergrössern. Die Wahl von Susan Galbraith und Mads Krogsgaard Thomsen wird an der ordentlichen Generalversammlung am 19. März 2020 beantragt. Gleichzeitig kündigt BB Biotech an, dass Prof. Dr. Dr. Klaus Strein für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung steht.

Susan Galbraith ist seit 2010 Head of Oncology Research and Early Development bei AstraZeneca. Sie war verantwortlich für die erfolgreiche Entwicklung mehrerer Krebsmedikamente, welche weltweit zugelassen sind. Sie ist aktuell auch Co-Leiterin der Cambridge Cancer Center Onco-Innovation Group. Darüber hinaus ist Susan Galbraith im Verwaltungsrat der Horizon Discovery PLC, im wissenschaftlichen Beirat des ICR Cancer Research Center of Excellence und Mitglied des AACR Finance Committee sowie des AACR 2020 Annual Meeting Scientific Program Committee.

Mads Krogsgaard Thomsen ist seit 1991 bei Novo Nordisk beschäftigt. Er war in verschiedenen Führungsfunktionen für die Wachstumshormon- und Diabetesforschung tätig. Aktuell verantwortet er als Executive Vice President und Chief Science Officer die globale Arzneimittel- und Geräteforschung, die globale Entwicklung sowie Zulassung und die Arzneimittelsicherheit. Professor Thomsen leitete Programme des dänischen Forschungsrates im Bereich der Endokrinologie und war Präsident der National Academy of Technical Sciences. Er ist aktuell Vorsitzender des Vorstands der Universität Kopenhagen und Mitglied des Vorstands der Symphogen A/S in Dänemark. Darüber hinaus ist er Mitglied in Redaktionen verschiedener internationaler Fachjournale.

Nach sieben Jahren erfolgreicher Tätigkeit im Verwaltungsrat der BB Biotech AG wird sich Prof. Dr. Dr. Klaus Strein an der nächsten ordentlichen Generalversammlung nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stellen.

Dr. Erich Hunziker, Verwaltungsratspräsident der BB Biotech AG: «Wir danken Prof. Dr. Dr. Klaus Strein herzlich für sein erfolgreiches Engagement und seinen persönlichen Einsatz für die BB Biotech AG. Gleichzeitig freue ich mich, mit Susan Galbraith und Mads Krogsgaard Thomsen die Industrieexpertise im Verwaltungsrat von BB Biotech weiter zu stärken und sie als neue Mitglieder im Verwaltungsrat begrüssen zu dürfen.»

Die weiteren bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates Dr. Erich Hunziker, Dr. Clive Meanwell und Dr. Thomas von Planta stellen sich für eine Wiederwahl an der ordentlichen Generalversammlung zur Verfügung.

Für weitere Informationen:

Investor Relations



Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00



Dr. Silvia Siegfried-Schanz, ssc@bellevue.ch



Maria-Grazia Iten-Alderuccio, mga@bellevue.ch



Claude Mikkelsen, cmi@bellevue.ch

Media Relations



Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00



Tanja Chicherio, tch@bellevue.ch

TE Communications, St. Leonhard-Strasse 45, 9001 St. Gallen, Schweiz, Tel. +41 71 841 52 52



Thomas Egger, teg@te-communications.ch

www.bbbiotech.com

Unternehmensprofil



BB Biotech beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist einer der weltweit grössten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung.

