Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

















20.11.2019 / 17:20









The issuer is solely responsible for the content of this announcement.









































1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated







a) Name

Name and legal form:

Hasso Plattner Single Asset GmbH & Co. KG



2. Reason for the notification







a) Position / status

Person closely associated with:

Title:

Prof. Dr. h.c. mult.

First name:

Hasso

Last name(s):

Plattner

Position:

Member of the administrative or supervisory body







b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor







a) Name

SAP SE





b) LEI

529900D6BF99LW9R2E68



4. Details of the transaction(s)







a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type:

Share

ISIN:

DE0007164600





b) Nature of the transaction

Disposal





c) Price(s) and volume(s)

Price(s)

Volume(s)

122.32 EUR





4281.2 EUR



122.28 EUR





11127.48 EUR



122.28 EUR





9415.56 EUR



122.28 EUR





10149.24 EUR



122.28 EUR





9415.56 EUR



122.28 EUR





4891.2 EUR



122.3 EUR





3791.3 EUR



122.3 EUR





9417.1 EUR



122.3 EUR





17488.9 EUR



122.3 EUR





17855.8 EUR



122.3 EUR





30330.4 EUR



122.32 EUR





58713.6 EUR



122.3 EUR





9417.1 EUR



122.32 EUR





9418.64 EUR



122.32 EUR





17369.44 EUR



122.28 EUR





2201.04 EUR



122.12 EUR





18195.88 EUR



122.12 EUR





47260.44 EUR



122.12 EUR





4152.08 EUR



122.06 EUR





6591.24 EUR



122.06 EUR





4882.4 EUR



122.06 EUR





16111.92 EUR



122.06 EUR





41256.28 EUR



121.98 EUR





23786.1 EUR



121.98 EUR





42936.96 EUR



121.94 EUR





3536.26 EUR



121.9 EUR





365.7 EUR



121.9 EUR





8045.4 EUR



121.82 EUR





57620.86 EUR



121.78 EUR





8768.16 EUR



121.78 EUR





59428.64 EUR



121.86 EUR





2680.92 EUR



121.64 EUR





26030.96 EUR



121.64 EUR





33937.56 EUR



121.62 EUR





5594.52 EUR



121.62 EUR





16905.18 EUR



121.6 EUR





32710.4 EUR



121.6 EUR





2675.2 EUR



121.58 EUR





22735.46 EUR



121.58 EUR





12036.42 EUR



121.66 EUR





28225.12 EUR



121.68 EUR





57554.64 EUR



121.68 EUR





4867.2 EUR



121.66 EUR





16059.12 EUR



121.66 EUR





32848.2 EUR



121.66 EUR





11071.06 EUR



121.64 EUR





9852.84 EUR



121.64 EUR





50602.24 EUR



121.54 EUR





51654.5 EUR



121.54 EUR





10452.44 EUR



121.46 EUR





45668.96 EUR



121.48 EUR





9353.96 EUR



121.48 EUR





7653.24 EUR



121.46 EUR





62794.82 EUR



121.54 EUR





9358.58 EUR



121.54 EUR





8264.72 EUR



121.52 EUR





4010.16 EUR



121.52 EUR





9357.04 EUR



121.76 EUR





5113.92 EUR



121.76 EUR





9375.52 EUR



121.68 EUR





65463.84 EUR



121.68 EUR





65463.84 EUR



121.56 EUR





59321.28 EUR



121.56 EUR





6807.36 EUR



121.62 EUR





39526.5 EUR



121.62 EUR





13621.44 EUR



121.66 EUR





45622.5 EUR



121.66 EUR





10706.08 EUR



121.66 EUR





45379.18 EUR



121.66 EUR





5353.04 EUR



121.64 EUR





11312.52 EUR



121.64 EUR





22260.12 EUR



121.64 EUR





17881.08 EUR



121.64 EUR





4257.4 EUR



121.64 EUR





608.2 EUR



121.58 EUR





1823.7 EUR



121.58 EUR





42553 EUR



121.58 EUR





16170.14 EUR



121.6 EUR





67731.2 EUR



121.58 EUR





9361.66 EUR



121.58 EUR





3890.56 EUR



121.54 EUR





1215.4 EUR



121.38 EUR





9831.78 EUR



121.38 EUR





9346.26 EUR



121.36 EUR





1820.4 EUR



121.42 EUR





3399.76 EUR



121.28 EUR





6791.68 EUR



121.28 EUR





6912.96 EUR



121.28 EUR





4366.08 EUR



121.28 EUR





21102.72 EUR



121.28 EUR





22558.08 EUR



121.28 EUR





2789.44 EUR



121.4 EUR





6798.4 EUR



121.4 EUR





33992 EUR



121.4 EUR





55844 EUR



121.56 EUR





30997.8 EUR



121.56 EUR





4254.6 EUR



121.56 EUR





14587.2 EUR



121.56 EUR





18963.36 EUR



121.54 EUR





69520.88 EUR



121.58 EUR





60790 EUR



121.54 EUR





39865.12 EUR



121.54 EUR





29777.3 EUR



121.78 EUR





37751.8 EUR



121.78 EUR





25208.46 EUR



121.76 EUR





54061.44 EUR



121.76 EUR





12784.8 EUR



121.74 EUR





2678.28 EUR



121.74 EUR





9373.98 EUR



121.78 EUR





37873.58 EUR



121.74 EUR





8765.28 EUR



121.96 EUR





58540.8 EUR



121.92 EUR





68519.04 EUR



121.98 EUR





57940.5 EUR



122.02 EUR





21963.6 EUR



122.02 EUR





24159.96 EUR



122.16 EUR





9772.8 EUR



122.16 EUR





9406.32 EUR



122.1 EUR





22466.4 EUR



122.1 EUR





37851 EUR



122.1 EUR





6593.4 EUR



121.94 EUR





57311.8 EUR



121.94 EUR





5243.42 EUR



122.02 EUR





37826.2 EUR



122.02 EUR





22817.74 EUR



121.88 EUR





9019.12 EUR



121.88 EUR





37295.28 EUR



121.88 EUR





18647.64 EUR



121.92 EUR





21214.08 EUR



121.92 EUR





13655.04 EUR



121.92 EUR





3657.6 EUR



121.92 EUR





15240 EUR



121.92 EUR





11704.32 EUR



121.84 EUR





1340.24 EUR



121.84 EUR





9381.68 EUR



121.84 EUR





3289.68 EUR



121.76 EUR





48216.96 EUR



121.76 EUR





6453.28 EUR



121.76 EUR





7305.6 EUR



121.86 EUR





7799.04 EUR



121.86 EUR





49597.02 EUR



122.18 EUR





9407.86 EUR



122.1 EUR





52258.8 EUR



122.12 EUR





62036.96 EUR



122.22 EUR





55854.54 EUR



122.22 EUR





5988.78 EUR



122.16 EUR





69875.52 EUR



122.34 EUR





1223.4 EUR



122.34 EUR





9420.18 EUR



122.4 EUR





66830.4 EUR



122.4 EUR





37944 EUR



122.4 EUR





17503.2 EUR



122.4 EUR





3549.6 EUR



122.26 EUR





60763.22 EUR



122.48 EUR





1959.68 EUR



122.48 EUR





61729.92 EUR



122.46 EUR





62454.6 EUR







d) Aggregated information

Price

Aggregated volume

121.8480 EUR





3649834.4800 EUR







e) Date of the transaction

2019-11-15; UTC+1





f) Place of the transaction

Name:

CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS

MIC:

CHIX



