DGAP-Ad-hoc: USU Software AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Gewinnwarnung





USU Software AG: USU passt Prognose an





20.11.2019 / 22:38 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Der USU-Konzern erwartet nach aktueller Hochrechnung für das laufende Geschäftsjahr ein um akquisitionsbedingte Sondereffekte bereinigtes EBIT (Bereinigtes EBIT) im Korridor von EUR 5 bis 8 Mio. bei einem Umsatz von EUR 93 bis 95 Mio.





Maßgeblich für die Neueinschätzung ist ein gegenüber der Planung deutlich höherer Anteil von SaaS-Verträgen bei Neukunden ab dem 4. Quartal 2019. Dazu kommen die verhaltene Entwicklung des französischen Marktes sowie Auslastungslücken im Servicesegment.





In der Mittelfristplanung geht der Vorstand nun von einem durchschnittlichen organischen Umsatzwachstum von 10% aus. Dabei soll sich die operative Marge auf Basis des Bereinigten EBIT in den nächsten 4 Jahren auf 13-15% erhöhen.









Kontakt:



USU Software AG



Investor Relations



Falk Sorge



Spitalhof



D-71696 Möglingen



Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351



Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108



E-Mail: f.sorge@usu-software.de





USU Software AG



Corporate Communications



Dr. Thomas Gerick



Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440



Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 909



E-Mail: t.gerick@usu-software.de















20.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de